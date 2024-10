Leila Gianni habló sobre su salida de Capital Humano y dijo que Grabois "quiere ser el monaguillo del año"

Leila Gianni, la ex subsecretaria legal de Capital Humano, dio detalles sobre su salida "consensuada" del megaministerio y aseguró que "no se pudrió ningún alimento en los galpones", en referencia a la polémica que se había originado alrededor del reparto en mayo. Por otra parte, aludió a su reciente incorporación al trabajo territorial en la provincia de Buenos Aires, con foco en el partido de La Matanza (gobernado por el peronista Fernando Espinoza), para dar la "batalla cultural" pregonada por el presidente Javier Milei.

En lo que respecta a la polémica por la distribución de los alimentos, la exfuncionaria ratificó que "el ministerio nunca dejó de asistir a los sectores más vulnerables". También se mostró crítica del rol de la Justicia. "Un juez no puede meterse en la política pública del Ejecutivo", opinó y aclaró que "no se pudrió ningún alimento en los galpones".

El Gobierno anunció la privatización del Belgrano Cargas

La cartera a cargo de Sandra Pettovello había sido denunciada meses atrás por no haber repartido alimentos en los comedores, lo que originó innumerables reclamos de las organizaciones sociales y representó una de las primeras polémicas que golpeó al oficialismo. Sobre su salida del área conducida por Pettovello, Gianni aclaró que fue consensuada con la ministra y agregó que su tarea territorial en el Conurbano bonaerense consistirá en "meterse en el barro" para disputar territorios históricamente ligados al peronismo.

Leila Gianni junto a Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires

"No renuncié a luchar por el proyecto de la libertad de los argentinos. No renuncié a seguir luchando contra los militantes del hambre", insistió la dirigente libertaria en declaraciones radiales. "¿Qué funcionario o persona deja su cómodo despacho en pleno Recoleta, en Alvear y Rodríguez Peña, para ir a laburar al territorio bonaerense?", se preguntó para desacreditar a quienes la llamaron “parásito del Estado”.

Por otra parte, Gianni se refirió a su pasado y procuró mantenerse distanciada de la administración anterior: "No fui militante kirchnerista, no fui parte de la gestión de (Victoria) Tolosa Paz. Trabajé en el Estado y los cargos que tuve me los gané por mi laburo". En declaraciones al programa "Así nos Va", que conduce Gabriel Schultz, por Radio Splendid AM990, Gianni afirmó que "Milei está haciendo una excelente gestión y está poniendo en orden al país".

"Hay sectores del periodismo que no la están viendo, pero la gente en la calle la está viendo", añadió la ex subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano. "Es un esfuerzo necesario para poner a la Argentina de pie de una buena vez", remarcó Gianni.

Dardos de Gianni contra Fernando Espinoza y Juan Grabois: "Monaguillo del año"

A la hora de hablar sobre el partido gobernado por el intendente peronista Fernando Espinoza, Leila Gianni reafirmó el concepto libertario de "casta" para cuestionar al conjunto del kirchnerismo y confirmó que en esta nueva etapa, ya fuera del escritorio de Capital Humano, trabajará para llevar "las ideas de la libertad" a este distrito.

"La Matanza es un municipio que está hace décadas y décadas gobernado por políticos corruptos, por políticos que son la casta empobrecedora del país", graficó Gianni. A su vez, apuntó contra Espinoza por la reciente clausura de una obra impulsada por Marcos Galperin y lo acusó de obstaculizar la generación de fuentes de trabajo para "continuar con el clientelismo político".

Asimismo reforzó sus críticas contra Juan Grabois, a quien definió como "un militante del hambre" y agregó que "quiere ser el monaguillo del año". "Se disfraza de pobre para poder empatizar con el que nada tiene", afirmó la dirigente y finalizó: "Grabois es un chorro más prolijo que los otros, pero tarde o temprano va a caer. Voy a continuar investigando y voy a seguir denunciando hechos de corrupción, caiga quien caiga".

