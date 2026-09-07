Los abogados argentinos detrás de la llegada de Peter Thiel: sociedades, millones y una mansión en Barrio Parque

Martín Rodrigo Quintanar y Marcos Augusto Cardoso son dos personajes desconocidos para el gran público, pero aparecen como una pieza central en el desembarco de Peter Thiel en la Argentina. Se trata de los abogados detrás de la sociedad que compró por US$13,5 millones la mansión de Barrio Norte, donde el fundador de Palantir decidió instalarse en Buenos Aires con su esposo, Matt Danzeisen, y sus tres hijas. Aunque la presencia del tecnomagnate de Silicon Valley en el país está atravesada por el hermetismo, los documentos oficiales son una pista que permite reconstruir sus movimientos.

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Javier Milei se muestra dispuesto a abrirle las puertas de la Argentina a los grandes inversores tecnológicos y ofrecerles las “mejores” condiciones. Peter Thiel ocupa un lugar destacado entre ellos. El 23 de abril de 2026, el presidente recibió al fundador de Palantir en la Casa Rosada. Aunque por esos días se conoció la noticia de la compra de la propiedad, las intenciones del tecnomagnate de mudarse a la Argentina habían comenzado bastante antes.

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La mamushka societaria de Peter Thiel

Una investigación publicada por Anfibia con el apoyo de Reporteros sin Fronteras reveló la “mamushka societaria” a través de la cual Thiel compró la mansión de Barrio Parque, ubicada en Dardo Rocha 2928 en la ciudad de Buenos Aires.

Según consta en el Boletín Oficial, el 2 de julio de 2025, el abogado Quintanar constituyó Birkdale Emprendimientos S.A.U. y designó a su socio, Cardoso, como síndico titular. La empresa fijó su domicilio en Dardo Rocha 2928. Cuarenta y nueve días después, el 20 de agosto, la empresa compró, por US$13,5 millones, la propiedad mediante la escritura N° 167, de acuerdo a la información del Registro de la Propiedad Inmueble.

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Thiel, a través de sus emisarios, le compró la casa al financista Juan Ball, que la había pagado en 2021 US$1.500.000.

Lo que en principio aparece como una sociedad argentina creada para comprar una casa terminó convirtiéndose en una estructura mucho más compleja. Birkdale Emprendimientos comenzó con un capital de $30 millones y luego lo incrementó hasta $236.275.000. Primero se inscribió como Sociedad Anónima Unipersonal, luego se transformó en una Sociedad Anónima y finalmente en una Sociedad de Responsabilidad Limitada. En ese recorrido, incorporó como accionistas a dos sociedades estadounidenses radicadas en Argentina: Birkdale Haven LLC y Ceylon Holdings LLC.

Esta segunda capa de la estructura permite acercarse un poco más a Thiel. De acuerdo a la información presentada ante la Inspección General de Justicia (IGJ) Birkdale Haven LLC fue constituida en Estados Unidos y su máximo responsable es David Wheelock, general counsel de Thiel Capital. Will Tipton, también ejecutivo de Thiel Capital, figura como su director financiero.

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Para actuar en la Argentina, Birkdale Haven designó a Quintanar como representante legal y autorizó a Cardoso y a otros seis abogados para realizar actuaciones en los ámbitos nacional, provincial y local. Así, detrás de los abogados argentinos aparecen dos ejecutivos del entorno inmediato de Thiel y una arquitectura societaria que conecta Estados Unidos con la propiedad de la zona de Barrio Parque, en el barrio porteño de Palermo.

Quiénes son los abogados Quintanar y Cardoso

Quintanar y Cardoso tienen un perfil bajo. No aparecen como figuras habituales de la política y las pocas huellas personales que aparecen en internet están enfocadas en sus trayectorias profesionales en redes como LinkedIn.

El estudio MRQ Abogados funciona en Palermo y fue fundado por Quintanar. En su sitio web, el abogado se presenta como egresado de la Universidad del Salvador con un posgrado en negocios en la Universidad de California (Berkeley, EE.UU.). Además, tiene estudios en la Academia de Derecho Estadounidense e Internacional de Dallas (EE.UU).

Durante dos décadas, Quintanar trabajó en Baker & McKenzie, uno de los grandes estudios jurídicos internacionales, donde llegó a ser socio. Su nombre figura en un artículo de El Grito del Sur publicado por el periodista Matías Ferrari, quien en 2023 reconstruyó la lista de aportantes privados a la campaña de Juntos por el Cambio. En ese momento, colaboró con $2 millones para las primarias porteñas en las que competía Jorge Macri y otros $2 millones para la elección nacional, en la que participaban Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. La información se puede verificar en el sitio de la Cámara Nacional Electoral.

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Cardoso también tiene una trayectoria internacional. Es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en Derecho Aduanero y un máster en Derecho de Northwestern University, en Chicago. Entre 2010 y 2018 fue letrado principal y responsable de las relaciones gubernamentales para todo el Cono Sur de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como la iglesia mormona. Su nombre quedó asociado a Birkdale desde la constitución de la sociedad, cuando fue designado síndico titular, y más tarde como uno de los abogados autorizados para actuar en representación de Birkdale Haven.

La autora de esta nota se comunicó con el estudio MRQ Abogados y terminó de confirmar el hermetismo que rodea al universo local de Thiel. Cuando el medio llamó al estudio para consultar por Birkdale Emprendimientos, Cardoso respondió: “No podemos hablar de nuestros clientes”. Ante la repregunta, dio marcha atras: No podemos decir nada respecto de nada. No tenemos autorización. Tampoco dije que fuera cliente. Lo que digo es que no podemos hablar de nadie, sea o no sea cliente. Es un tema del que no tengo nada para decir", contestó.

La historia de Quintanar y Cardoso ayuda a comprender que el desembarco de Thiel sucedió lejos de los anuncios y a través de una red de abogados, sociedades y representantes que operaron durante meses antes de que el magnate hiciera pública su llegada a la Argentina. Ellos fueron quienes aparecieron primero en los papeles.

cp