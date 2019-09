Los socios ocultos de los Macri llegan hasta Luxemburgo

por Emilia Delfino

Tres años tarde, y con varias intimaciones de por medio, apareció parte de los documentos que identifican parcialmente (todavía) a los socios de Sideco en el negocio de los parques eólicos. ¿Quiénes se asociaron con la empresa de la familia presidencial en estas inversiones ahora investigadas en la Justicia por presuntas irregularidades, por evitar pasar por licitación pública y por conflictos de intereses?

Los nuevos documentos y trámites se presentaron recién entre marzo y abril de este año ante la Inspección General de Justicia (IGJ). La sociedad que controlaba en el anonimato el negocio es extranjera y ni siquiera se había inscripto en el país. PERFIL accedió a los documentos oficiales.

La accionista mayoritaria. Usir Argentina SA se creó el 29 de diciembre de 2015, 19 días después de la asunción de Macri en la Presidencia. El 8 de enero de 2016, un contador del grupo Macri, Mariano Payaslián, se presentó ante la IGJ e inscribió a la sociedad. Sin embargo, no volvió a presentar los documentos (actas de asamblea, de directorio y balances comerciales) de Usir Argentina hasta 2018, después de la investigación de PERFIL, la denuncia ante la Justicia federal, el pedido de información del juez de la causa y las reiteradas intimaciones de la IGJ.

Los balances de Usir Argentina de 2015, 2016 y 2017, donde pueden verse sus movimientos declarados de dinero, recién fueron presentados el 12 de abril último de acuerdo a los documentos de la IGJ. Declaró un patrimonio de más de $ 356 millones.

La explicación de Payaslián para esta demora es que “por diversos motivos no se pudo contar con la presencia de un representante (del accionista de Usir Argentina) en el país”. Ese accionista es, según los documentos, la sociedad extranjera Usir International Holding. Consta en un acta presentada ante la IGJ.

Usir Argentina declaró en su balance 2016 que fue dueña del 100% de las acciones de Sidsel y Sideli. Luego, durante 2016, vendió parte de esas acciones a Sideco, a Carlos Tevez (solo en el caso de Sideli) y a dos fondos de inversión común (la identidad de sus inversionistas se desconoce) y se quedó con el 66% de ambas sociedades. Eso la hacía entonces la controlante de las dueñas de los parques eólicos.

¿Quién representa a esta compañía? Solo se conoce a su “administrador”: el ciudadano uruguayo Pedro Andrés Konrad Quintero. Así consta en los documentos.

La madre misteriosa. Usir Internacional Holding es la sociedad extranjera que controla a Usir Argentina SA, que a su vez controla a Sidsel, Sideli y Parques Eólicos Miramar, las sociedades utilizadas por Sideco y sus socios para comprar y vender los parques eólicos.

Sideco y sus socias informaron a la IGJ que Usir Holding International es la dueña del 100% de las acciones de Usir Argentina (que comparte contador con Sideco). Usir International Holding fue inscripta en Barcelona con ese nombre en abril de 2018. Antes se llamaba Osiris Management SL y su única cara visible es el ciudadano uruguayo Konrad Quintero.

Para operar en el país (estaba participando de negocios con el Estado), de acuerdo a la Ley de Sociedades Anónimas, Usir International Holding debía inscribirse en la Argentina. De acuerdo a los documentos, lo hizo finalmente el 12 de marzo de 2019. Entonces también aportó las actas de constitución de la compañía en Barcelona.

Los documentos catalanes que ahora tiene en su poder la IGJ dicen que Usir International Holding es una “sociedad unipersonal”. ¿Quién es ese único dueño, controlador final de las empresas que invirtieron en los parques eólicos durante la gestión de Macri? Una sociedad de Luxemburgo: Rainbow Finance, una “empresa de inversiones”.

En la Argentina, entonces, nada más se conoce de la madre de Usir Argentina, Sideli y Sidsel.

PERFIL se comunicó con el vocero de Sideco pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

El origen del caso

PERFIL reveló en enero de 2018 el caso de los parques eólicos. Durante 2016, mientras Macri promocionaba la inversión en energías renovables y la transparencia en los procesos públicos de su gobierno, la empresa insignia de su familia, Sideco, armó una estrategia para ingresar en el negocio sin pasar por licitaciones públicas.

Junto con un grupo de socios, Sideco creó cuatro empresas a nombre de un contador, Mariano Payaslián: Usir Argentina, Sideli, Sidsel y Parques Eólicos Miramar SA. Con ellas adquirieron, en 2016, seis parques eólicos en la provincia de Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires. Compraron los contratos con el Estado a la española Isolux, que dejaba a la Argentina sumida en una futura quiebra y denuncias por corrupción.Para septiembre de 2017, las empresas creadas por Sideco y sus socios terminaron revendiendo los seis parques que habían comprado a US$ 25,8 millones por US$ 95 millones. La ganancia neta ascendería a US$ 69,2 millones.