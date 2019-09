Luis D'Elía lloró desde la cárcel: "Me duele lo que pasa afuera"

El referente del Partido MILES, Luis D'Elía fue entrevistado en la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra detenido, por el periodista Ernesto Tenembaum para su programa Corea del Centro (NET TV). A lo largo de la charla, de una hora de duración, el líder piquetero analizó la situación política actual y se mostró esperanzado por el futuro del kirchnerismo, pero lloró por la situación económica: "A mí me chupa un huevo estar acá, porque soy inocente, pero me duele lo que pasa afuera".

"Tenemos que unirnos para termina con el hambre y la pobreza. No puede ser que haya un millón y medio de pibes con hambre en un país que rebosa de pan", dijo entre lágrimas. D'Elía dijo que Argentina necesita "construir un país en el que entremos todos, pero en el país del pan, no puede haber gente con hambre" y confió en el papel unificador que podría desempeñar Alberto Fernández como presidente.

"Alberto tiene un papel integrador, con dialogo con todos los sectores", dijo el piquetero. "Alberto puede lograr que vayamos entrando a un proyecto común de país. (…) Es un tipo de carácter y de ideas propias. No tengo ninguna duda de que va a gobernar".

Reconoció, sin embargo, que el liderazgo del kirchnerismo reposa en la expresidenta Cristina Kirchner: "Es una mujer talentosa, inteligente, con grandeza de espíritu. (…) Ella va a ser la jefa del movimiento, pero la jefatura política no tiene que ver con la jefatura del gobierno. Alberto puede hacer lo que le parezca".

El referente político, uno de los monstruos sagrados del gobierno de Cristina Kirchner, reconoció que fue abandonado por muchos políticos y exfuncionarios del kirchnerismo, aunque admitió que no esperaba la visita de la expresidente: "Yo por el kirchnerismo me jugué la ropa, a Kirchner siempre lo llevé en mi corazón, y Cristina es muy talentosa, lo que no quiere decir que no tenga defectos, pero hay ausencias de la política que duelen".

Mirá el video con la entrevista completa

D.S.