Luis D'Elía pidió una Justicia con "control popular": "Soy preso político con certificado"

El dirigente piquetero Luis D'Elía recibió al periodista Ernesto Tenembaum en el Penal Federal de Ezeiza donde brindó una entrevista en la que habló del pasado, el presente y el futuro del kirchnerismo y se reconoció como "un preso político con certificado". "Yo quiero que en la Argentina haya justicia, no quiero ni indulto ni amnistía", aclaró.

Refiriéndose a la expresidenta Cristina Kirchner, D'Elía aseguró que es una "mujer perseguida" y "talentosa, inteligente, con grandeza de espíritu". "Ella va a ser la jefa del movimiento, pero la jefatura política no tiene que ver con la jefatura del gobierno", advirtió. "Alberto Fernández puede lograr que vayamos entrando a un proyecto común de país", dijo el referente social, quien calificó al candidato presidencial como "un tipo de carácter y de ideas propias".

En el capítulo personal, D'Elía contó sobre cómo es su vida tras las rejas: "Las cárceles están sobrepobladas de pobres, hay muchos presos de manera innecesaria". Se emocionó, sin embargo, que desde el kirchnerismo muchas personas lo defraudaron después de haber terminado preso: "Hay ausencias de la política que duelen".

A continuación, una selección de las frases más destacadas:

SU VIDA TRAS LAS REJAS

– Vivo en la celda 19, individual, tengo graves problemas de salud, tres by-pass, mi corazón funciona al 50% y ademas soy insulino-dependiente.

– El servicio penitenciario es muy profesional. Mi crítica es a la Justicia. Las cárceles están sobrepobladas de pobres, hay muchos presos de manera innecesaria. Han hecho de la sobrepoblación carcelaria una política.

– Estoy rodeado de gente grande en el pabellón, mayores de 70 años, y hay mucha injusticia. Podrían estar en sus casas, ya que no implican ningún riesgo. Muchas causas de dudosa objetividad, mucha mala paxis del Derecho.

– Yo me levanto, voy a control medico todas las mañanas, me dan la insulina, por mi tratamiento físico tengo que hacer una hora de caminata a la mañana y otra a la tarde en el patio del pabellón, leo bastante, escribo cosas que me escriben para afuera, ahora estamos escribiendo un libro de la historia de la lucha por la tierra en Argentina.

SU FAMILIA

– Lo más duro es estar aislado de tu familia, de tus afectos, de tus amigos, compañeros. Yo estoy en una nueva etapa en mi vida, me separé hace dos años, estoy viviendo con otra compañera, Lorena, que me re acompaña, es abogada penalista. La extraño, extraño a mis hijos, que vienen a visitarme, el que más viene es Pablo, el resto lo irá entendiendo. Lorena viene todos los miércoles y sábados.

ALBERTO FERNÁNDEZ

– Yo cuando salí de la cárcel la primera vez, nos juntamos con Alberto Fernández en casa, íbamos a hablar 45 minutos, que era lo pactado, pero hablamos seis horas. En el primer kirchnerismo, él era la derecha y yo era la izquierda. Alguna vez me invitó a su casa en Puerto Madero y conversamos mucho con él. La primera impresión es estar ante un buen tipo, que escucha y dialoga.

– Alberto puede lograr que vayamos entrando a un proyecto común de país. (…) Es un tipo de carácter y de ideas propias. No tengo ninguna duda de que va a gobernar.

JUSTICIA

– Queremos una justicia independiente, independiente hasta de nosotros. No quiero una justicia kirchnerista, sino independiente y de control popular.

– Yo soy preso político con certificado de preso político.

– Yo quiero que en la Argentina haya justicia, no quiero ni indulto ni amnistía. Hay 60 tipos en mi causa, y para todos prescribió menos para mí. No creo que se solucione metiendo 100 macristas presos, ojalá que no pase.

– Argentina tiene que tener una Justicia con control popular y autonómica, y hay que pensar en modificar la Constitución Nacional para tener una Justicia como corresponde.

KIRCHNERISMO

– Cristina es una mujer talentosa, inteligente, con grandeza de espíritu. (…) Ella va a ser la jefa del movimiento, pero la jefatura política no tiene que ver con la jefatura del gobierno. Alberto puede hacer lo que le parezca.

– Hay que construir un país en el que entremos todos, pero en el país del pan, no puede haber gente con hambre. Alberto tiene un papel integrador, con dialogo con todos los sectores.

– Juan Grabois es un buen pibe, de gran corazón y buenos sentimientos.

– Para mí, la guerra con Clarín terminó. Yo no gasto más tiempo en eso. Lo que murió es el modelo neoliberal conservador y va a perder por más en la generales. Que Clarín haga lo que siente que tiene que hacer. Si me dan elegir entre los medios globalizados, me quedo con Clarín.

– Yo por el kirchnerismo me jugué la ropa, a Kirchner siempre lo llevé en mi corazón, y Cristina es muy talentosa, lo que no quiere decir que no tenga defectos, pero hay ausencias de la política que duelen.

CRISIS ECONÓMICA

– Argentina requiere que haya unidad de todos los sectores y un proyecto común, como el proyecto de Perón del ‘73, que se abortó pero que está bueno rescatar.

– Hoy vivimos una crisis mundial donde apareció una casta superior en el imperio que son 500 familias del sector financiero que no quieren más democracia, burguesías nacionales, no quieren más trabajadores, quieren esclavos. Es un proyecto pesado. ¿cómo nos protegemos de eso? Reconstruyendo un proyecto de unidad nacional.

– A mí me chupa un huevo estar acá, porque soy inocente, pero me duele lo que pasa afuera. Tenemos que unirnos para termina con el hambre y la pobreza. No puede ser que haya un millón y medio de pibes con hambre en un país que rebosa de pan.

D.S.