domingo 24 de mayo de 2026
POLITICA

Macri-Cornejo: rosca y aires de alianza

240526_macri_cornejo_x_g
Cena. Hace diez años eran las voces de JxC. | x
Ezequiel Spillman
Ezequiel Spillman
Editor de Política de Diario Perfil. Mail: [email protected]
 @ezequielmauro  ezequielmauro1

“En su visita a Mendoza mantuve un encuentro de camaradería con el expresidente Mauricio Macri. Siempre es valioso poder dialogar y compartir miradas sobre la situación económica y social de la Argentina y de nuestra provincia”, escribió el gobernador Alfredo Cornejo el viernes por la noche. Fue una cena que significó el reencuentro de dos dirigentes que protagonizaron momentos claves para el gobierno de Juntos por el Cambio. Participaron macristas históricos, como Francisco Quintana y Fernando De Andreis, además de la exvicepresidenta Gabriela Michetti y el exministro de Trabajo Jorge Triaca.

También te puede interesar
En esta Nota