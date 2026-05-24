Macri-Cornejo: rosca y aires de alianza

“En su visita a Mendoza mantuve un encuentro de camaradería con el expresidente Mauricio Macri. Siempre es valioso poder dialogar y compartir miradas sobre la situación económica y social de la Argentina y de nuestra provincia”, escribió el gobernador Alfredo Cornejo el viernes por la noche. Fue una cena que significó el reencuentro de dos dirigentes que protagonizaron momentos claves para el gobierno de Juntos por el Cambio. Participaron macristas históricos, como Francisco Quintana y Fernando De Andreis, además de la exvicepresidenta Gabriela Michetti y el exministro de Trabajo Jorge Triaca.