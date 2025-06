Macri, sobre las negociaciones con LLA en provincia de Buenos Aires: "Queremos un acuerdo razonable"

Tras semanas de tensiones con La Libertad Avanza por la interna en la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri confirmó que retomó el diálogo con Javier Milei y respaldó un acuerdo electoral entre el PRO y el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires. Así lo expresó durante su exposición en el evento Energía Chubut 2050: Tierra de Futuro, que se desarrolló en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de Buenos Aires.

“Hemos vuelto a hablar en estos días y la prioridad del PRO va a ser ayudar a que a este gobierno le vaya bien”, aseguró el expresidente. En medio de la disputa porteña, Macri confirmó que el partido en territorio bonaerense dio mandato a Cristian Ritondo para cerrar una alianza con los libertarios. “Nuestro presidente del partido de la provincia de Buenos Aires, interpretando la demanda de nuestros votantes, ha recibido el mandato para llegar a un acuerdo razonable con La Libertad Avanza para la elección en la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Las declaraciones del exmandatario llegan en un momento de alerta dentro del PRO por las fricciones con los libertarios en la Ciudad de Buenos Aires, donde no se logró un acuerdo y la campaña los enfrentó con duros cuestionamientos entre sí. En contraste, en la provincia gobernada por Axel Kicillof se avanzó con una negociación que busca unir fuerzas detrás de una lista común para la Legislatura y los municipios.

“Yo diría que si hay algo importante que el PRO ha hecho en este año y medio es apoyar sistemáticamente, como nunca antes en la historia de la Argentina, de un partido que no es parte del gobierno había hecho con otro que gobierna. ¿Por qué? Porque la prioridad ha sido la gente, salir de la hiper a la que nos habían condenado criminalmente Massa, Fernández, Cristina Kirchner, etc., y darle la oportunidad de que al gobierno le vaya bien. Y eso no ha cambiado en absoluto”, sostuvo Macri.

A pesar del respaldo político, el expresidente marcó diferencias con el oficialismo: “Entendiendo que tienen métodos distintos a los nuestros, que tienen una concepción institucional distinta a la nuestra, pero entendiendo también que primero hay que afianzar la estabilidad económica, que no es fácil, recién estamos por el comienzo”.

Macri reconoció que todavía falta para alcanzar objetivos concretos. “Soñamos llegar a la inflación de un dígito, y todavía vamos por un dígito pero mensual. Es un camino a recorrer, necesitamos generar más confianza en el mundo”, sostuvo. En ese sentido, pidió “paciencia” tanto a los dirigentes políticos como a la ciudadanía. “El cambio es algo que estamos conquistando y que no va a alcanzar ni este gobierno, ni el que viene. Requiere de varios gobiernos consecutivos para terminar de consolidar una imagen y credibilidad en el mundo que nos permita sentarnos entre los que realmente cortan el bacalao”, planteó.

El exjefe de Estado afirmó que Argentina tiene “la potencialidad”, pero necesita tiempo para consolidar un rumbo. “Las cosas van a ir madurando y van a ir en la dirección correcta. La prioridad es que a este gobierno le vaya bien, porque hay mucha gente que todavía la está pasando muy mal, le está poniendo el hombro. Porque la recuperación va por algunos lugares y otros no, como pasa siempre después de tanta destrucción, volver a construir no es fácil”, advirtió.

En otro tramo de su intervención, Macri participó del panel titulado “La Argentina ante el nuevo mapa global: claves para atraer inversiones y volver a crecer”. Allí planteó que el gran desafío de la administración de Javier Milei es “reducir la brecha entre la potencialidad y la realidad” a través de mayor confianza y coordinación.

“La confianza se logra a partir de un consenso entre todos los poderes del Estado en transmitir un mensaje previsible de que hay reglas de juego y que se van a respetar. Es lo que no ha hecho la Argentina durante décadas”, afirmó.

También elogió al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y lo definió como ejemplo a seguir. “El gobernador Torres está en el camino correcto. Hay que dar peleas iniciales, las dio. Los primeros meses valen triple punto palabra, como en el Scrabble, un juego de viejos meados, pero que fueron muy importantes para lograr un poco más de credibilidad”, ironizó.

“Si el entusiasmo lo logra contagiar en su equipo primero, a la economía local, y al resto del país, va a ser un gran ejemplo de la Argentina que viene”, agregó.

Macri defendió una visión de Estado “minimalista”, aunque con funciones esenciales garantizadas: “Un Estado que haga pocas tareas, pero que siempre esté. La infraestructura es clave, si el ser humano no está comunicado, no fluye, y para eso necesitamos que el Estado esté ahí”.

Por último, reclamó que las regalías provinciales no se destinen a gasto corriente. “Es fundamental que ni un dólar de las regalías vaya a gasto corriente. Si uno usa esa caja para contener estos grupos que se enquistan en el Estado y demandan privilegios, solamente se pega un tiro en el pie porque se queda sin recursos para que el crecimiento avance”, sostuvo.

Y cerró con una recomendación para Torres: “Hay que poner en pie mesas de productividad para avanzar en la desregulación de los recursos que generan valor, que incluyan a los actores pertinentes y a representantes del gobierno provincial y del Nacional”.

