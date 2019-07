Macri recibió al canciller de Trump en Olivos con la mira puesta en Venezuela

por Mariano Beldyk

El presidente Mauricio Macri recibió ayer por la tarde, en la Quinta de Olivos, al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Aunque no hubo una conferencia de prensa posterior, trascendió a partir de un comunicado oficial y un tuit del representante del mandatario Donald Trump, que Venezuela fue el tema que acaparó la mayor parte de la atención, a días de la próxima reunión del Grupo de Lima, en Buenos Aires.

Además, testigos de la cita señalaron a PERFIL que la agenda bilateral también estuvo en la mesa, asi como algunas apreciaciones genéricas sobre cómo profundizar la cooperación regional luego de haber actuado en tándem en el plano de la seguridad.

“Encantado de reunirme con el presidente Macri hoy en Buenos Aires. Nuestra relación se basa en la cooperación y hoy en día es más fuerte que nunca. Argentina se destaca como un socio confiable en nuestros esfuerzos compartidos para restaurar la democracia en Venezuela”, afirmó Pompeo en un mensaje en su cuenta personal de Twitter, una vez finalizada la reunión.

De la audiencia, de unos 45 minutos de duración en el despacho presidencial de Olivos, participaron también el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Edward Prado, la subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier –quien precedió a su jefe político en el desembarco en suelo porteño y se sumó al acto con familiares de las víctimas del ataque a la AMIA en el Museo de Casa Rosada el jueves por la tarde– y la vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus. Junto a Macri, estuvieron el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, el canciller Jorge Faurie y el vocero presidencial, Iván Pavlovsky.

Pompeo aterrizó en la madrugada de ayer, con un agenda apretada de menos de 24 horas que se mantuvo bajo celosa reserva en la misión diplomática. Su actividad arrancó muy temprano, con una visita al edificio de la AMIA junto a Faurie, la ministra de Seguridad, Paricia Bullrich, y el resto de los cancilleres y diplomáticos que formaron parte de la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica contra el Terrorismo. De hecho, fueron precisamente los 25 años del letal ataque en Buenos Aires lo que había motivado que esta ciudad fuera elegida sede para la continuación de aquella primera cumbre en Washington, el año pasado.

“Sean fuertes y valientes, no le teman al terrorismo. No están solos. Dios está con ustedes. Los Estados Unidos están con ustedes. No nos olvidamos”, motivó Pompeo a los presentes a la hora de los discurso. Faurie, por su parte, había resaltado que “el ataque de la AMIA no fue solo contra la comunidad judía argentina. Fue un golpe contra la democracia, contra la libertad y contra la sociedad argentina”.

Los funcionarios presentes firmaron un mensaje colectivo en el “Libro de Visitas” de la mutual, rescatado de los escombros del viejo edificio de la calle Pasteur. “Ratificamos nuestro rechazo al terrorismo en todas sus formas, a la vez que mantenemos nuestro compromiso para reforzar la cooperación entre nuestros países para enfrentar efectivamente este flagelo y ayudar a construir un futuro de paz para todos”, rezó el texto compartido.