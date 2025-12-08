La financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, aliado cercano del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, está bajo investigación en Lomas de Zamora por el presunto lavado de $818.000 millones. Un 9% de los fondos habría circulado a través de 42 empresas ficticias, y parte de esos préstamos habría llegado a clubes como San Lorenzo y Banfield. Algunos días antes del escándalo, el Tribunal de Ética de la AFA lo excluyó del régimen de Personas Expuestas Políticamente (PEP) basándose únicamente en sus declaraciones juradas, a pesar de su rol público y su considerable patrimonio.

Ante este panorama, el escándalo repercute de manera contundente en la opinión pública. Una encuesta nacional realizada entre el 27 y el 30 de noviembre a 2.500 personas, mediante cuestionarios estructurados por dispositivos móviles, muestra que la percepción sobre Tapia es mayoritariamente negativa. Definirlo con una sola palabra reveló que los encuestados lo califican principalmente como mafioso, corrupto, sinvergüenza y delincuente. Mientras que las palabras más “neutras” fueron dirigente o presidente de AFA, evidenciando un fuerte rechazo ciudadano.

De hecho, el estudio también evaluó la percepción general sobre la corrupción en el fútbol argentino: 65,8% considera que hay mucha corrupción, 18,6% que hay algo, 8,4% que no hay nada, y 7,3% no sabe o no contesta. Los datos reflejan que casi el 84% de los argentinos percibe algún nivel de corrupción en la AFA, un indicio del desgaste institucional.

La investigación judicial llevó a la fiscal Cecilia Incardona a ordenar allanamientos en oficinas de Sur Finanzas, embargos por $4.000 millones y el bloqueo de cuentas, incluyendo asociaciones civiles y fideicomisos de clubes por maniobras financieras. A su vez, la Coalición Cívica denunció a supuestos testaferros de Tapia por lavado en la compra de una mansión en Pilar, con pedidos de allanamiento urgente por riesgo de vaciado de pruebas.

Asimismo, surgen nuevas y complejas causas en las que Claudio “Chiqui” Tapia queda vinculado a Baires Fly por usar su jet privado Gulfstream G400 (LV-GQW) para viajar al sorteo del Mundial 2026 en Washington, valuado en US$500.000. Incluso la empresa es investigada por el fiscal Franco Picardi en el caso ANDIS por lavado vía "compra de horas de vuelo" con fondos de licitaciones adulteradas de laboratorios y droguerías.

De momento, el juez Daniel Rafecas levantó el secreto fiscal, ordenó valuación pericial, y dispuso consignas policiales en la mansión para evitar vaciado de pruebas; la causa pasó a Martín Aguinsky tras incompetencia declarada.

Otros hallazgos de la encuesta nacional

La encuesta de Giacobbe realizada al cierre de 2025 muestra que el presidente Javier Milei mantiene una imagen equilibrada entre los argentinos, con un 47,0% de percepciones positivas y 46,1% negativas. A la par, la expresidenta Cristina Kirchner registra un 55,1% de imagen negativa, el expresidente Mauricio Macri 48,1% y la vicepresidenta Victoria Villarruel 45,5%, lo que refleja la percepción crítica que gran parte de la ciudadanía mantiene hacia los dirigentes del país.

Acercándose a su segunda etapa legislativa posterior a las elecciones de octubre, Milei planteó como prioridad la reforma laboral, buscando formalizar a millones de trabajadores informales mediante la flexibilización de la Ley de Contrato de Trabajo, incentivos fiscales a pymes y modernización de convenios colectivos sin pérdida de derechos. La propuesta generó debate entre distintos sectores de la sociedad, reflejando la división en la opinión pública.

De acuerdo a la encuesta, un 36,7% de los consultados considera que la reforma generará muchos puestos de trabajo nuevos, mientras que un 11,4% cree que se crearán algunos. A comparación, el 18,2% opina que no se generarán nuevos empleos y un 30,7% teme que se pierdan puestos de trabajo, lo que deja un saldo de 48,1% de expectativas positivas frente a 48,9% de expectativas negativas o nulas, evidenciando una ciudadanía profundamente dividida sobre los efectos.

