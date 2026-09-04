Malvinas: de qué se trata el yacimiento petrolero Sea Lion que mencionó Milei y cuál es su valor para Argentina

Durante la cadena nacional que dio este jueves por la noche, el presidente Javier Milei volvió a hablar del proyecto petrolero Sea Lion, que se encuentra ubicado frente a las Islas Malvinas, afirmando que las empresas a cargo avanzarían con la explotación offshore en los próximos meses.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el mandatario libertario expresó: “Hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene planes de iniciar la explotación petrolera offshore en Malvinas en los próximos meses”.

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Esta advertencia se realizó durante el mensaje presidencial por Malvinas, donde Milei ratificó el reclamo de nuestro país sobre la soberanía de las islas, cuestionando el avance de actividades hidrocarburíferas en una área cuya soberanía todavía está en disputa con el Reino Unido.

Sea Lion se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, 200 kilómetros al norte, aproximadamente, de Puerto Argentino.

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Según la Agencia Noticias Argentinas, este yacimiento tendría recursos estimados en 1.700 millones de barriles de petróleo, y el proyecto contempla una producción significativa desde aguas offshore.

Este emprendimiento es llevado adelante por la empresa británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, pero Argentina afirma que cualquier actividad de explotación o exploración de recursos naturales en zonas sujetas a la disputa de soberanía deben tener la aprobación del Estado argentino, por ese motivo cuestionó los avances unilaterales relacionados con este proyecto.

Cancillería ya había advertido que las compañías y empresarios que participen, de forma directa o indirecta, de estas actividades podrían ser alcanzadas por medidas legales, administrativas y judiciales. También recordó que Rockhopper y Navitas fueron sancionadas en años anteriores por trabajar sin contar con la debida autorización de nuestro país.

Con su nueva declaración, Milei sumó el comienzo de la explotación petrolera de Sea Lion como uno de los temas fundamentales de nuestro país frente al desarrollo de recursos naturales en las islas, anticipando que el Gobierno continuará reclamando su soberanía sobre Malvinas.

El Gobierno confirmó la firma y el envío del proyecto de ley sobre programa Sea Lion

La Oficina del Presidente publicó un comunicado en su cuenta oficial de X donde ratificó la firma del decreto y el envío del proyecto de ley que había anunciado el presidente Javier Milei sobre el programa Sea Lion.

El texto advierte: “Hoy nuestra soberanía enfrenta un peligro concreto y urgente. Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos. Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”.

Y añade: “Además, el avance de esta explotación generará un incentivo para que el Reino Unido profundice la ocupación de las Islas y continúe explotando nuestros recursos. Frente a esto, se enviará al Congreso el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que creará un Consejo de Seguridad Nacional para definir la política de seguridad nacional y que esta se aplique de forma transversal”.

En ese punto, explica que “esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las Islas Malvinas. Además, se establecerá un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima. De este modo, se profundiza la protección ante posibles ataques de todo tipo a la integridad territorial de nuestro país”.

Señalando que “una Argentina próspera, políticamente relevante y militarmente respetable está en mejores condiciones de defender su territorio, sus recursos y su soberanía”.

El texto remarca que “recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas es un mandato de la Constitución Nacional y un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”.

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E indica que “Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido politice. Es una causa nacional. Podemos tener diferencias sobre cualquier otra cuestión, pero la defensa de nuestra soberanía exige que los argentinos mostremos un frente unido ante el mundo. Defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección”.