Malvinas, el cruce con Londres y el giro de Milei: "Argentina es la nueva tierra prometida"

Como es habitual, el escenario de las Naciones Unidas expuso los principales puntos de tensión diplomática a nivel global. Desde Medio Oriente hasta África, los mandatarios dieron cuenta de los desafíos que atraviesa el mundo, en medio de cruces diplomáticos que tuvieron como protagonista al contrapunto entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas, incluso antes de que sus respectivos líderes tomaran el micrófono en la sede del organismo internacional en Nueva York.

El inicio de la secuencia tuvo una particularidad con el primer ministro británico, Andy Burnham, que incorporó el reclamo argentino a su propio discurso ante la Asamblea General luego de haber puesto "en agenda" el tema de Malvinas durante su encuentro con Donald Trump, en medio de las presiones de Washington contra Londres para que aumente su gasto militar y tuerza su postura en favor de la guerra contra Irán. Horas después, el canciller Pablo Quirno utilizó el derecho a réplica para responderle directamente. Según explicó el propio Quirno, hacía "muchísimo tiempo" que un mandatario británico no mencionaba las islas en su intervención ante la ONU.

Burnham había asegurado que Londres se mantendría firme frente a "cualquier amenaza al orden de la ley", incluyendo aquellas que afectaran sus intereses en los territorios británicos de ultramar, mencionando expresamente a las Malvinas. La Cancillería argentina pidió entonces el derecho a réplica y Quirno sostuvo ante el recinto que la Argentina mantiene su "plena disposición" a reanudar las negociaciones bilaterales y que las islas están "ilegalmente ocupadas por el Reino Unido".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Acuerdo histórico con Estados Unidos: Washington invertirá USD 7.000 millones para el llamado "Corredor Andes-Atlántico"

Sobre ese escenario llegó el turno de Javier Milei, quien estrenó su flamante giro malvinero en la 81 edición de la Asamblea General del máximo organismo internacional. Por tercera vez, el Presidente subió al atril y brindó un discurso fiel a su narrativa antiprogresista (woke, en inglés), que incluyó desde sus habituales críticas a la agenda climática o de género hasta los cuestionamientos al multilateralismo y la propia ONU. En paralelo, hizo de la Cuestión Malvinas el eje central de su disertación, en el marco de la presión que buscó ejercer desde el Ejecutivo para frenar la primera, ilegal y multimillonaria explotación petrolera en León Marino (Sea Lion), al norte de la Isla Soledad.

"Malvinas es para nosotros una causa nacional", dijo Milei, quien además cuestionó que la ONU haya sido "incapaz" de hacer avanzar el reclamo argentino, poniendo el foco en las actividades hidrocarburíferas y pesqueras que operan en el Atlántico Sur con licencias ilegales recientemente extendidas por la administración británica de las Islas y explícitamente avaladas por Londres.

Ante el mundo, Milei mencionó el avance del proyecto emprendido por el consorcio británico-israelí Rockhopper-Navitas, las sanciones contra empresas y proveedores vinculados con esas operaciones y el proyecto enviado al Congreso para reforzar las herramientas de defensa de la soberanía. Al mismo tiempo, volvió a reclamarle al Reino Unido que retome las negociaciones y definió la estrategia argentina como una "defensa pacífica, práctica y efectiva", en un contexto no menor, considerando la escalada militar mundial y donde el propio estadounidense Donald Trump volvió a usar una retórica belicista en su discurso, cuando habló de la posibilidad de "aniquilar" a Irán, en la apertura de la primera jornada del evento internacional.

El giro resulta especialmente llamativo no solo por su "falta de estrategia" inicial frente a Malvinas, que en Cancillería no era prioridad en la primera etapa de la gestión, sino al compararlo con las primeras intervenciones de Milei ante la Asamblea General. En sus discursos anteriores, Malvinas no había ocupado un lugar comparable al de este año.

Para Juan Rial, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de La Plata, el planteo vuelve a colocar a Malvinas en el lugar que históricamente tuvo dentro de la política exterior argentina. Según explicó a PERFIL, los presidentes argentinos utilizaron tradicionalmente la Asamblea General como "caja de resonancia" del reclamo y como espacio para insistir en la necesidad de retomar las negociaciones con Londres, especialmente después de la Resolución 2065 de 1965, que reconoce una disputa de soberanía entre los dos estados y que no considera a los kelpers como parte de la discusión.

Rial también marcó una diferencia con la tradición reciente: Milei no se limitó a reivindicar la posición diplomática argentina, sino que vinculó el reclamo con las actividades económicas desarrolladas alrededor de las islas. En su discurso, el Presidente volvió sobre las resoluciones 3149 y 379 de la Asamblea General y cuestionó que, pese a esas decisiones, continúen acciones unilaterales vinculadas con la explotación de recursos.

Reino Unido respondió tras el discurso de Milei en la ONU: “No habrá negociaciones sobre la soberanía”

La foto de la delegación argentina y una ausencia que llamó la atención

Mientras Milei hablaba, la transmisión oficial de Naciones Unidas mostraba la composición del recinto donde se vio la foto de la delegación argentina que acompañaba al presidente. Junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y Pablo Quirno, acompañaron el embajador ante la ONU Francisco Tropepi; a José Luis Fernández Valoni, integrante de la representación argentina ante el organismo y exdirector nacional de Malvinas; al secretario de Culto y referente del ala conservadora de Las Fuerzas del Cielo, Agustín Caulo; y al subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, uno de los que sobrevivieron al ajuste de Cancillería que dejó cargos importantes sin vacante, como la vicecancillería o la jefatura de gabinete.

Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Paola Di Chiaro, secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, quien había participado de las anteriores Asambleas Generales. En pleno giro malvinero del gobierno, sumado a la reestructuración que marcó el anuncio de un Sistema de Articulación de Política Exterior, la funcionaria había quedado en el centro de una polémica por su vínculo con la Fundación Argentina Global, de la que es cofundadora, y un programa de formación de futuros dirigentes respaldado por Chevening, el programa de becas del Gobierno británico.

Caption

Londres rechazó la negociación e insistió con la autodeterminación

La respuesta británica al discurso de Milei llegó poco después y volvió a cerrar la puerta a una negociación sobre la soberanía de las islas sin el aval de sus habitantes. Doble estándar mediante, Londres invocó el derecho internacional para defender el principio de autodeterminación de los kelpers, a pesar de que contradice las resoluciones de la ONU y el Comité de Descolonización. Defendió la explotación de los recursos hidrocarburíferos, rechazó que la legislación argentina pueda aplicarse sobre esas actividades y sostuvo que las resoluciones 2065 y 31/49 de la ONU, que reconocen la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido (los dos actores centrales), no impiden el desarrollo económico de la población británica de las islas.

El intercambio entre Argentina y Reino Unido tuvo un antecedente, con diferencias, en 2012, cuando Cristina Kirchner llevó la reivindicación por la Cuestión Malvinas a su discurso ante la Asamblea General y la delegación británica respondió defendiendo la posición de Londres. Este año, la diferencia fue que el propio primer ministro británico incorporó a las Malvinas en su intervención y que la respuesta argentina llegó casi de inmediato.

En paralelo, Milei utilizó el tramo final de su intervención para volver sobre otro de los ejes de su visita a Nueva York: desde la defensa de los "valores occidentales" y de Israel (en medio del aislamiento por la Cuestión Palestina) hasta la convocatoria a invertir en la Argentina. Después de hablar de Malvinas y los recursos del Atlántico Sur, mencionó Vaca Muerta, la energía, los alimentos y los minerales, un mensaje que luego resumió ante la prensa que lo abordó tras bajar del atril, con una frase: "Argentina es la nueva tierra prometida".

MSS