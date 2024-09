El vocero presidencial Manuel Adorni se mostró irónicamente sorprendido por los dichos de Alberto Fernández en un audio que se viralizó este miércoles 18 de septiembre. En dicho documento, incorporado a la causa por presunta violencia de género, se escucha al ex Presidente insultar a su ex esposa Fabiola Yañez, por querer mirar una serie argentina realizada por una amiga de ella.

En su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Adorni dijo irónicamente que le llamaban la atención las declaraciones de Fernández. “Por lo menos a mí me gusta mucho el cine argentino, con grandes películas y grandes series como 'El Encargado' y un sinfín de películas que han ganado premios internacionales como el Oscar”, dijo el funcionario.

Y continuó: “El comentario del ex Presidente dista de la realidad argentina, yo tenía entendido que él apoyaba fervientemente el cine nacional, al menos desde lo presupuestario”.

“Sería bueno que revea películas que tienen una calidad impresionante y un gran potencial”, concluyó.

De hecho, en el audio filtrado, Fernández no sólo se negó a ver la serie, sino que también se quejó de que su esposa evitaba las películas argentinas cuando él las sugería. El expresidente critica la serie nacional, pero por otro, muestra interés en las producciones cinematográficas del país.

A pesar de las declaraciones de Adorni, desde que Javier Milei llegó al poder, se recortó el presupuesto del INCAA, la entidad pública creada para impulsar la producción audiovisual. Además, el vocero presidencial cuestionó varias veces el financiamiento a películas que no lograron atraer grandes audiencias en las salas de cine.

Como es habitual también, el vocero presidencial mantuvo un cruce con el periodista Fabián Waldman, quien le consultó por una supuesta "falta de empatía" al realizar un asado de festejo por la aprobación del veto presidencial frente a la ley de Movilidad Jubilatoria.

"No termino de entender cuál es el paralelismo entre comer un asado, que de hecho lo pagamos entre todos", dijo Adorni ante el cronista de FM La Patriada. Y agregó: "No entiendo dónde está la falta de empatía".

Waldman argumentó que la "falta de empatía" radica en el hecho de que un jubilado "no puede darse el gusto de comer un asado", mientras que los funcionarios lo hacen tranquila y públicamente. Adorni no acusó el golpe y siguió en la línea de no captar cuál es el paralelismo y volvió a decir que "no fue una celebración".

La tensión creció hasta que el periodista entendió haber sido lo suficientemente claro, a lo que el funcionario le dijo "para mi no", y dio por terminada raudamente la conferencia de prensa.

