Marcelo Figueiras: "No hace falta cambiar los nombres del Gabinete"

“Hoy el problema es político, no económico”, define Marcelo Figueiras, titular de laboratorios Richmond e integrante de IDEA. “Subir la tasa para desalentar el dólar no sirve mucho. Hoy lo que se necesita es recrear la confianza”, plantea el empresario en diálogo con PERFIL.

Viene de anunciar inversiones y asegura que las empresas tienen un compromiso de largo plazo. “Es más fácil de lo que pensamos. Ya ha pasado que, con confianza, el dólar puede bajar. Ya pasó en la primera época de Kirchner cuando bajó de $ 4,20 a 2,50 y estuvo en $ 3 durante años”, remarca sobre las expectativas sobre el dólar.

“No hace falta cambiar los nombres del Gabinete”, agrega sobre las especulaciones de las últimas semanas.

—Cómo vio la participación de Alberto Fernández en el Coloquio de IDEA?

—IDEA apunta a generar esos acuerdos y aportar. Me pareció muy positivo que haya venido el presidente. Habló de capitalismo solidario y competitivo, eso es un mensaje pro-empresa. Argentina necesita de las empresas porque el país crece cuando las empresas producen-.

—¿Se puede armar un consenso en medio de las posiciones radicalizadas de algunos sectores, las marchas y declaraciones cruzadas?

—Las marchas son porque estamos todos cansados. No caería en lo binario de pro o anti cuarentena. Hoy la cuarentena es el remedio, hasta que salga la vacuna. Uno puede hacer las cosas mejor o peor pero es lo que se hace en todo el mundo. El límite de las protestas es la violencia, ir a la casa de alguien. No todos tenemos que pensar igual pero el que ganó las elecciones, ganó y hay que respetarlo. Cuando vengan las nuevas elecciones hay que ir y votar. Pero con los consensos, si mañana cambia el presidente, la política económica tiene que cambiar en matices, no de blanco a negro. Hay que hacer una revolución exportadora. Todos estamos de acuerdo en lo que queremos, el problema es cómo. Y eso se empieza a definir con consensos y confianza.

—Mientras tanto, ¿cómo se sobrevive a la coyuntura?

—Hay que atender hoy al que no tiene. Hay un problema de escasez. Hoy no tenés dólares y hay que exportar.

—Hay empresas que anuncian la salida y otras que refuerzan inversiones. ¿Cómo se ve en IDEA?

—Los que están en IDEA tienen vocación de quedarse en el país, sean nacionales o extranjeras. Esto es apostar a futuro. En nuestro caso vamos a seguir con el plan de inversiones y a mitad del año que viene vamos a abrir una planta nueva para exportar y sustituir importaciones, con una inversión de US$ 43 millones.

—¿Qué está pasando con la suba del dólar y los costos?

—Es la inestabilidad la que no te deja trabajar y eso preocupa. Pasás mucho tiempo viendo cómo te cubrís. La inflación le pega a los que menos tienen. Los números no son buenos. La economía tiene que tener competitividad. Los acuerdos de precio duran un rato pero si después todo se desbanda, no sirven.