Marcelo Longobardi: "No me enojo más"

Al hablar de las negociaciones que el Gobierno retomó con Pfizer para adquirir vacunas contra el coronavirus, el periodista Marcelo Longobardi dijo este miércoles 28 de abril que "no se enoja más", luego de haberse enojado por la demoras en su programa de ayer.

"No me enojo más porque la gente entiende el enojo y no el asunto", expresó Longobardi esta mañana por Radio Mitre. Se refería a su editorial del martes en el que cuestionó la autoridad de Cecilia Nicolini para realizar un anuncio presidencial.

Vacunas: el Gobierno anuncia que retoma las negociaciones con Pfizer

La asesora del presidente Alberto Fernández había anunciado en la radio FutuRock que el gobierno nacional retomará conversaciones con Pfizer para comprar vacunas. "Es una radio por Internet en donde no me parece apropiado que una señora desconocida para los argentinos, Cecilia Nicolini, anuncie semejante cosa", dijo el martes Longobardi.

El periodista había considerado que este tipo de anuncios debería hacerlo "por lo menos" el canciller Felipe Solá, la ministra de Salud Carla Vizzotti, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, o el embajador argentino en Estados Unidos Jorge Argüello.

Y continuó con énfasis: "La señora Nicolini es una asesora presidencial del presidente Fernández, una joven licenciada en Ciencias políticas, fue la persona que negoció la vacuna con los rusos, una operación que fue un relativo fracaso".

Acusan de "bullying" a Pfizer por la provisión de vacunas en Argentina y Latinoamérica

En tanto, se preguntó: "¿Es Cecilia Nicolini la persona apropiada para informarle a los argentinos a través de una radio por internet que el país retoma negociaciones con la única solución que tenemos enfrente que se llama Pfizer?".

"¿Este país no tiene ministro de Salud, no tiene jefe de Gabinete, no tiene Canciller, no tiene Presidente que discute personalmente el tema con el señor Bourla? ¿Qué hace Alberto Fernández durante el día?", cuestionó Marcelo Longobardi.

CI/FL