Martín Menem habló del "papelón" de Carignano: no descarta el desafuero

Florencia Carignano, diputada nacional de Unión por la Patria, protagonizó el mayor escándalo del jueves 19 en la cámara de Diputados. Durante la sesión, la representante de Santa Fe, se levanto y desconecto los cables de los equipos taquígrafos.

La escena se difundió rápidamente en redes sociales y generó el rechazo de la mayoría. Sin embargo, se desconocían opiniones de sus pares opositores que presenciaron el hecho. Este viernes 20, Martín Menem, presidente de la cámara de Diputados, posteo al respecto y aseguró que esto “no debe quedar acá”.

La Libertad Avanza acelera en el Senado y busca emitir hoy el dictamen de la reforma laboral

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Si en tu trabajo destruís o dañás las herramientas para llevar adelante tu tarea, te sancionan o te despiden, y tenés que pagar los daños que causás” apuntó el libertario, quien por la cantidad de gente que había en frente de él no llegó a percibir el momento en que se arrancaban los cables.

La encargada de registrar el papelón fue Lilia Lemoine, quien no solo grabó a la diputada, sino que también empezó a gritarle. "Carignano, ¿Qué haces, estás loca?", la retó la diputada, a lo que Carignano respondió con insultos varios.

Tras un desacuerdo por cuestiones de rutina parlamentaria, los diputados de la oposición se levantaron y se acercaron al estrado presidencial donde estaba Martín Menem. Varios diputados aplaudían y otros hablaban, a los gritos, con el representante de La Libertad Avanza. En ese momento, Florencia Carignano decidió desconectar cables de micrófonos y auriculares que utilizan los taquígrafos para ejercer su labor.

Durante el jueves 19, Lemoine expresó que correspondería pedir un desafuero de acuerdo a lo previsto en el artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados, que indica que "se la podría expulsar con la mayoría simple".

Martín Menem finalizó su posteo reflexionando sobre la labor pública de la Diputada, quien asumió un compromiso de representación con la sociedad y, en cambio, da este ejemplo. "La gravedad institucional al tratar de impedir el funcionamiento de un poder del estado", escribió el diputado.

Mientras Karina Milei celebraba desde el palco, Juan Grabois silbó "Alta coimera"

Lejos de disculparse o reconocer su error, Carignano compartió una publicación de X, de su compañera de banca Paula Penaca en contra de Menem y comentó, "ah pero el cable, hacer trampa, no respetar el reglamento o hacerlo cuando les conviene. Eso son".

La estrategia del oficialismo

Desde La Libertad Avanza y otros partidos aliados, se maneja fuertemente la intención de juntar votos para destituir a la diputada. Según el reglamento, si quisieran juzgar su accionar como una falta grave, el Presidente de la Cámara o alguno de los Diputados debería iniciar el reclamo para que se convoque a una sesión en la que, dos tercios de los presentes deberían votar a favor de sancionarla.

Según se supo, el oficialismo estaría tratando de convencer a dos tercios de los diputados para avanzar con el desafuero de la diputada de La Cámpora pero indicaron que "a priori, suena improbable". De todas formas, avanzarán múltiples denuncias penales contra Carignano.

La diputada jujeña Bárbara Andreussi cuestionó a Carignano por realizar estar "desenchufando todo porque no le gusta cómo se está desarrollando la sesión. Cuando no pueden frenar el debate con argumentos, recurren a actitudes infantiles".

"Debería darles vergüenza representar así a los argentinos", añadió.

Después de la reforma laboral, los otros proyectos de La Libertad Avanza en el Congreso

Fernando Soto, asesor parlamentario, también expresó su bronca y fue más contundente, "Florencia Carignano debe ser echada por falta grave e inhabilidad moral (arts 66 de la Const. Nac. y 188 del Reglamento) y debe ser procesada por 'perturbar el orden en las sesiones' (art 241 del Cód Penal, delito contra ‘Los Poderes Públicos y el Orden Constitucional’”.

Por su parte, desde la Legislatura porteña, el diputado oficialista Waldo Wolff se preguntó "si el Congreso no va a repudiar este accionar de la diputada Carignano" y advirtió: "Después de esto, ¿qué sigue, cortar los cables a los diputados que quieran hablar? ¿Amenazar a los empleados que asisten al pleno?" "Condeno el accionar de la diputada y le pido al pleno en su conjunto que sancione este accionar patotero que acciona contra la democracia", agregó.

Por el momento las manifestaciones de rechazo a la actitud de la diputada kirchnerista vinieron únicamente de dirigentes cercanos al oficialismo quienes, en principio, no estarían criticando a Florencia Carignano meramente por su modo sino también por el partido al que pertenece.

Igualmente, la ciudadanía merece ser representada desde el respeto y el profesionalismo, por lo que se espera que este tipo de actitudes sean condenadas por todos los miembros de la cámara, más allá del tinte político que los identifique.

RG/DCQ