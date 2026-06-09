Martín Menem pidió evitar especulaciones tras la muerte de Daniel Osorio Peñaloza

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, publicó este martes un mensaje en sus redes sociales para expresar su pesar por la muerte de Daniel Osorio Peñaloza, a quien definió como un amigo, compañero de trabajo y gerente general de una empresa que ambos habían desarrollado en conjunto.

"La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente", sostuvo Menem al comienzo de su publicación. Además, destacó el compromiso, el profesionalismo y la calidad humana de quien fuera una persona cercana a su entorno laboral y personal.



Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

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En el mismo texto, el dirigente riojano salió al cruce de las versiones que comenzaron a circular en las últimas horas sobre las circunstancias del fallecimiento. Según explicó, tomó conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada telefónica en la que fue informado de que Osorio Peñaloza habría sido hallado sin signos vitales.

Menem relató que se dirigió de inmediato al lugar y que, al llegar, ya se encontraban trabajando personal del SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad. De acuerdo con su versión, fueron las autoridades quienes posteriormente confirmaron la muerte de su amigo.

"Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa", señaló el titular de la Cámara baja, al tiempo que remarcó que permaneció en el lugar mientras intervenían los profesionales y las fuerzas de seguridad.

Por último, Menem recordó que existe una investigación judicial en curso para determinar las circunstancias del hecho y pidió prudencia tanto a los medios de comunicación como a los usuarios de redes sociales.

"Es momento de permitir que la Justicia trabaje con la seriedad que el caso requiere y aguardar el esclarecimiento de los hechos", expresó, al solicitar que se eviten especulaciones y versiones sin sustento por respeto a la memoria de Osorio Peñaloza, su familia y sus seres queridos.