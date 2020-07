Más de mil infectados en supermercados: riesgo cotidiano y denuncias gremiales

Los supermercados apuestan por diluir el tema a golpe de indiferencia. Los empleados contagiados en las cadenas más importantes de la Argentina ya superan los mil. Se trata de un número estimado de mínima, porque en realidad no hay un registro oficial.

Ni las empresas (nucleadas en una asociación macro), ni el sindicato de Comercio difunden información sobre el impacto de la pandemia. Es muy probable que la cantidad de enfermos sea muy superior. Los trabajadores de supermercados se encuentran en riesgo permanente de infección. Especialmente, los cajeros. Y por lo tanto, también sus compañeros y familiares.

Los más activos en darle visibilidad a la ola de Covid-19 son los delegados de base. Sobre todo los de la empresa Coto. Dentro de esa cadena armaron una red que está por fuera de la estructura sindical del histórico Armando Cavalieri, quien maneja el gremio de comercio hace 34 años. “Somos muy pocos porque hay mucho que el miedo los condiciona y otros tantos por falta de convicciones”, revela Natalia Galeano, delegada de la sucursal 180 de Coto, en el barrio de Flores.

Según los delegados, hay 508 empleados de Coto con coronavirus. La mayoría, infectada en sucursales de la Capital. Los representantes de base denuncian que la cadena incumple protocolos y normas de seguridad e higiene.

El viernes pasado, murió la esposa de un trabajador de esa empresa. La mujer se habría contagiado de su marido, empleado del local de Coto ubicado en Retiro, a pocos metros de la terminal de ómnibus. Tenía 34 años y un hijo.

Hace tres semanas, el cuerpo de delegados de Coto hizo una denuncia contra la empresa. La investigación está en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi.

“Desde hace tiempo denunciamos abandono, impunidad y desidia. El compañero tenía síntomas, lo obligaban a ir a trabajar y no le querían hacer el hisopado. Se comprobó que era positivo y contagió a su mujer”, denunció Héctor Castro, delegado de la tienda de Retiro.

“En mayo ya denunciamos la existencia de un foco infeccioso”, se quejó Castro. Y aseguró que la empresa “nunca activó ningún protocolo de seguridad”.

Los delegados además revelaron que otro trabajador de COTO murió ayer a raíz del coronavirus. Según publicó Infogremiales, el empleado solía desempeñarse en una sucursal del barrio de Belgrano, pero se habría contagiado en una tienda de Quilmes.

Si bien el sindicato de Comercio no cuenta con un registro oficial, un grupo de dirigentes lleva una cuenta informal: a los más de 500 casos de Coto se le suman 237 de Disco, 182 en Carrefour y unos 100 en supermercados mayoristas. “Día no nos informa sus infectados. Walmart, tampoco. Diarco tiene nuevos formatos de market y tiene casos, pero no los informan. La cadena El Puente tiene muchas sucursales y tampoco los cuenta. Y después tenemos la problemática de los súper chinos: hay muchos compañeros que además no están en blanco y trabajan sin ninguna protección”, revela un integrante de la conducción de Comercio.

Dentro de Coto a su vez existe una disputa interna entre dos líneas gremiales. “Ante el silencio del sindicato y el hostigamiento de Ramón Muerza surgen los autoconvocados”, comenta la delegada Natalia Galeano.

Se refiere al dirigente Ramón Muerza, retador de Armando Cavalieri en las últimas elecciones del Sindicato de Empleados de Comercio. Su intento contó con el apoyo del supermercadista Alfredo Coto, a quien considera su padrino. Muerza también tiene línea política con el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli. Los autoconvocados reniegan tanto del oficialismo de Cavalieri como de la fracción alternativa liderada por Muerza.