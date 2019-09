Mauricio Macri volvió a pedir el voto: "No volvamos al pasado, aprendamos de nuestros errores"

En plena campaña electoral, el presidente Mauricio Macri volvió a dirigirse a la población el voto y se mostró confiado de dar pelea a la oposición en las próximas elecciones de octubre, pese al mal desempeño de las PASO del 11 de agosto.

El mandatario expuso en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. Durante su discurso se refirió al impacto económico que tuvieron las PASO: "Donde más golpeó es en la mesa de los argentinos que es lo más importante de la familia. El Gobierno desde ese primer momento, desde ese lunes, nos hemos hecho cargo de esta situación y estamos tomando todas las medidas que hacen falta para llevar tranquilidad y estabilidad, tanto dentro como fuera de la casa de los argentinos, sobre todo a la clase media que siempre se dedicó a trabajar para sacar adelante a nuestro país y realmente siente que nunca se la escucha como corresponde".

En ese sentido, Macri destacó varias de las medidas que se implementaron tras las primarias como el aumento del salario mínimo, la renovación del catálogo de "Precios cuidados" y "Precios esenciales" o beneficios fiscales para las Pymes, entre otras. "Sabemos que no son suficientes pero necesarias para acompañar a los argentinos hoy, que se suman a las que venimos tomando estos años, que tienen que ver con el medio y largo plazo. A la Argentina le faltaba eso, un Gobierno que trabaje en serio para nuestro futuro. Que los frutos de nuestro trabajo se vean después de años, porque hay procesos que llevan años", indicó.

Primera encuesta post Paso: Macri le robaría la mitad de los votos a Espert y Gómez Centurión

El jefe de estado no se mostró confrontativo, sino que volvió a la tónica de los discursos del principio de su gestión en la que quería alejarse de la "grieta". "Pusimos los cimentos de esa Argentina fuerte. Esa Argentina es obvio que no la va a hacer un presidente o un Gobierno por sí solo, la hacemos juntos, dialogando incluyendo todas las voces que tengan algo constructivo que aportar y algo muy importante, respetándonos, sin violencia, sin agresiones ni divisiones porque estas grietas de las que tanto hablamos atrasan, dañan, hacen sembrar lo peor que puede haber en una sociedad, que es el miedo, porque paraliza y no nos deja crecer".

Asimismo, reconoció que en términos económicos no se cumplieron los objetivos propuestos: "Los argentinos hicimos mucho para llegar hasta acá, con errores, con cosas que no resolvemos hace mucho tiempo pero hoy estamos viviendo en una República libre, tal vez como nunca se vivió antes, a la que le falta seguir encaminar algo central que es la economía para que salga de épocas de altas y bajas pero eso lo vamos a lograr sobre la base de seguir diciéndonos la verdad".

Mauricio Macri con la esperanza de la reelección: "Nos falta dominar la inflación"

"Ese futuro está cerca, y para eso tenemos que hacer algo que es fundamental también, confiar en nosotros mismos confiemos en todos los argentinos sigamos para adelante: no volvamos al pasado, aprendamos de nuestros errores", destacó Macri.

"Hay un aprendizaje, somos todavía una nación joven. En estos tres años y medio hemos avanzado en muchísimo en entender cuáles son esos cimientos, esas bases sobre las que se construye, sabiendo que tenemos pendiente esa estabilidad económica que nos permita proyectar y previsibilidad. Y realmente confío en que lo vamos a seguir haciendo juntos", concluyó.

B.D.N.