Tras varios días de protestas y medidas de fuerza en el Hospital Garrahan, incluyendo un conflicto con el Gobierno, las autoridades del centro de salud anunciaron un aumento salarial para los médicos residentes que llevará el sueldo alrededor de $1.300.000. Sin embargo, los trabajadores del centro de salud afirman que no hubo "ninguna propuesta salarial formal" y mantienen las medidas de fuerza.

"Es muy concreto el reclamo. Un residente no puede vivir con 750 mil pesos. Y ese aumento que anuncian, como no es oficial residentes no lo toma todavía y además lo tendrán que evaluar. Con 1.300.000 pesos no se puede decir que el conflicto está resuelto", consideró Norma Lezana, Secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), en diálogo con El Destape 1070.

En paralelo, desde la Asamblea de Residentes de Pediatría del centro de salud convocaron este lunes 2 de junio a las 18hs a una "Noche de velas" en el Obelisco, convocando a una "jornada pacifica, simbólica y colectiva" donde buscan encender "una vela por cada niño" que llega a la institución y en defensa del hospital.

Este domingo, el ministro de Salud, Mario Lugones, comunicó a través de su cuenta de X el incremento salarial para los médicos residentes, alegando que "los recursos de los hospitales deben destinarse al personal de salud, no a la militancia rentada".

Según indicó Clarín, desde la Asamblea de Residentes se informó que no se recibió ninguna propuesta salarial formal por parte del Ministerio de Salud, que es de donde salen los salarios de los residentes, aunque desde el Gobierno aseguran que se cumplieron los pasos a seguir.

"Creo que hay una intencionalidad del Gobierno de destruir el hospital, de vaciarlo, de privatizarlo quizás. No se entiende. El ministro (Mario) Lugones dice que no es verdad que todos tengan derecho a todos", advirtió Lezana sobre el conflicto que afecta al hospital de niños de alta complejidad más importante de Argentina y América Latina.

Dado que la comunicación sobre el incremento salarial se realizó a través de redes sociales, junto a algunas críticas del funcionario, la nutricionista señaló: "No son las vías oficiales como nosotros estamos acostumbrados a dialogar, a establecer puentes de comunicación para resolver los conflictos".

El conflicto salarial en el Hospital Garrahan no es una novedad, pero residentes y médicos de planta aseguran que la situación se profundizó durante el último año. Indicaron que desde abril de 2024 vienen sosteniendo el reclamo que estalló durante las últimas semanas.

Tras haber realizado un paro de 72 horas, seguida de una nueva medida de fuerza para la última semana de mayo, tanto residentes como autoridades del Garrahan señalaron que las instancias de diálogo con el Gobierno de Javier Milei fueron nulas hasta este momento, por lo que la tensión aumentó.

"Nosotros venimos dando una pelea desde el año pasado, las propias autoridades que están en el Consejo de Administración del Hospital nos han dicho que nuestro reclamo es legítimo, el de toda la planta permanente del hospital, el de los residentes y de los becarios", sostuvo Lezana.

Los residentes acataron el paro previsto y anunciaron una movilización hacia el Ministerio de Salud para el jueves 29 de mayo. Ante este accionar, el Ministerio de Capital Humano dictó una conciliación obligatoria por 15 días. No obstante, la marcha se concretó de todos modos.

"Nosotros estamos esperando porque el Gobierno hizo una intimación a los gremios de APyT y a ATE, que estamos al frente de la lucha, junto a residentes becarios y todo el personal de planta. Hay distintas maneras de organizarse y nos intiman a una conciliación obligatoria en donde no establecen una fecha ni lugar para una mesa de diálogo donde podamos conversar el tema salarial", indicó la licenciada en Nutrición.

En menos de un día se juntaron 170 mil firmas en apoyo del Garrahan

Desde el personal médico, reclaman por una recomposición salarial y mejores condiciones de trabajo, para evitar la pérdida de expertos de la salud irremplazables que estuvo afectando al centro de salud durante el último tiempo.

"En el último tiempo han renunciado más profesionales que en los últimos 10 años", alertó la Secretaria general de la APyT y añadió: "Saben muy bien que el problema, si no lo resuelven va a continuar. Hay mucho malestar, el sueldo no alcanza para nada, las horas son extensas y es cierto que los profesionales se están yendo".

Por su parte, desde el Gobierno sostienen que el principal problema con el Hospital Garrahan es "la composición de la planta de empleados", señalando que hay 953 administrativos y 478 médicos, lo que, según la administración libertaria provoca un mayor gasto en recursos humanos antes que en "áreas sustantivas". Sin embargo, la cifra de profesionales del área asistencial realmente involucra a 3.166 personas que atienden pacientes de forma directa.

"Los administrativos el otro día venían llorando. ¿Cómo ponen en duda el trabajo que hace un administrativo en el hospital? Sin los administrativos el hospital no podría funcionar, son los que reciben, hacen el ingreso, el egreso, hacen los bonos, está todo el sector de informática", replicó la profesional médica.

Asimismo, el ministro de Salud también indicó que el ahorro por el que se otorgó el aumento fue "obtenido mediante la eliminación de gastos superfluos y desvíos presupuestarios, junto con el ahorro estimado por la reducción de personal derivada de la implementación del sistema biométrico de control de asistencia".

"El Gobierno está ejecutando su plan de desguace del Hospital Garrahan", reiteró la Secretaria general de la APyT y agregó: "Tiene un problema serio que es que esto ya es una causa nacional, hay mucho apoyo social, por eso sacan este tipo de comunicados donde tratan, de alguna manera, de ensuciar a los que luchan".

La desfinanciación del Garrahan: cuenta con el mismo dinero que en 2024

Lezana advirtió que como consecuencia del conflicto "hay dos salas que están cerradas y no están atendiendo" y profundizó: "La capacidad de atención está limitada. Hay pacientes que no pueden ser recibidos en este momento porque no se está resolviendo el problema".

La licenciada en Nutrición insistió con que el Gobierno quiere "vaciar el hospital" y remarcó: "El equipo del Garrahan va a defender el hospital y estamos con la comunidad. Pueden decir lo que quieran pero van a tener un problema porque no vamos a parar de defenderlo".

"Mañana tenemos una asamblea. Si no hay una convocatoria con fecha y hora de reunión para resolver este problema del salario, vamos a poner en consideración retomar las medidas de fuerza y van a ser más masivas", anticipó sobre cómo podría evolucionar el conflicto durante los próximos días.

