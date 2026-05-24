Milei ante su tercer Tedeum: entre la exclusión de Villarruel y la desconfianza con la Iglesia

El Gobierno exhibirá este 25 de mayo su fragmentación interna en la ceremonia religiosa del Tedeum patrio. Porque Karina Milei se encargó de dejar afuera del evento a Victoria Villarruel. La secretaria general de la presidencia decidió no enviarle invitación a la vicepresidenta y dejar a la vista la ruptura en la cúpula del Poder Ejecutivo. Todo en medio de diferentes batallas que cruzan al oficialismo.

Fuentes oficiales se encargaron de divulgar cómo se dieron los hechos el sábado al mediodía. Precisaron que las invitaciones fueron cursadas formalmente por la secretaría general de la Presidencia a través del área de ceremonial. Con ese poder, Karina excluyó a la titular de la Cámara de la actividad en la catedral metropolitana. Este destrato de parte de la hermana del jefe de Estado a Villarruel no se había producido en los últimos dos años, en los que asistió y atravesó tensos momentos con el economista, quien ni siquiera la saludó.

En la Iglesia reforzaron este mensaje, para dejar bien en claro que no tuvieron relación alguna con la determinación con la dirigente que hoy está enfrentada con los hermanos Milei. Indicaron que las invitaciones al Tedeum son responsabilidad exclusiva de la Presidencia de la Nación y que existe un protocolo específico, que otorga pautas para organizar el evento.

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En este caso, el Presidente le solicita al Arzobispo la celebración. Una vez aceptada por el órgano eclesiatico, todo lo que refiere a invitaciones, protocolo y seguridad corre por cuenta del área que depende de la presidenta de La Libertad Avanza. “El Arzobispado solo interviene en lo litúrgico: la celebración, los ritos, los cantos. Las tarjetas de invitación y la asignación de lugares son competencia exclusiva del ceremonial presidencial”, recalcaron con mucho énfasis sectores eclesiásticos.

La previa del Tedeum no solo está contaminada por la expulsión de Villarruel. También hay expectativas sobre qué puede decir Jorge Garcia Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, a cargo de la homilía de la jornada. Sobre todo porque en sus últimas apariciones elevó el tono y apuntó, sin mención explícita a la dirigencia, contra la política social que encarnan el Estado nacional y el porteño.

El domingo pasado se quejó de los operativos denominados “Tormenta Negra” que el gobierno porteño desplegó en simultáneo sobre 15 villas y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. La critica la desplegó en una misa en la parroquia Cristo Obrero de la Villa 31.

Allí, suelto de cuerpo, afirmó: “‘Tormenta Negra’ se llama al narcotráfico, a la falta de trabajo, a cuando el Estado se retira, cuando los pibes no tienen posibilidades. Eso es ‘Tormenta Negra’, y hace años, décadas, que lo sufren nuestros barrios”. A su vez, los vecinos le entregaron una carta en la que pidieron encontrar “un canal de paz” y denunciaron “la violencia que venimos sufriendo” en los lugares que viven.

Y, el año pasado, frente al jefe de Estado, el dirigente tocó distintos temas que incomodaron al Gobierno. Fundamentalmente, cuando habló de la situación de los jubilados: “¿Hasta cuándo deberán reclamar por una vida digna?”, se preguntó. Además pidió reparar una “herida que sangra hace años”.

En la Casa Rosada sobra la desconfianza con este escenario. Pese a algunos gestos, como la reunión que se produjo en el Palacio San Martín entre Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano), Pablo Quirno (Canciller), García Cuerva y los principales referentes de la Conferencia Episcopar Argentina (CEA). O, el más reciente, que fue el anuncio del proyecto de ley libertario sobre Ludopatía. Se trata de un texto reclamado desde hace tiempo por la Iglesia, preocupada por el avance del juego y sus consecuencias en la sociedad, sobre todo en los sectores vulnerables.

Sin embargo, para la gestión Milei, las personas que componen la institución están jugando políticamente y hoy se encuentran “alineadas al peronismo”. De hecho, cayó muy mal en las filas libertarias la foto de Marcelo Colombo, titular de la CEA, con intendentes peronistas y dirigentes de la CGT el pasado 6 de mayo. En dicho cónclave, se repartieron críticas muy duras al Gobierno, con pedidos para que preste atención a la situación de los sectores más desprotegidos.

La Iglesia reconoció que el panorama social se tornó más complicado en los últimos meses ante la falta de trabajo y pedidos de comida. Pero en el oficialismo siguen señalando que no habrá modificación de rumbo, sobre todo si los dardos provienen de curas y representantes del peronismo. Responden con la baja de la pobreza al 28% que lograron en el segundo semestr4e del año pasado.