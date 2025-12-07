Milei recibió con euforia a los primeros seis F-16 de media vida comprados al reino de Dinamarca

Se adelantó el acto que el presidente Javier Milei planeaba protagonizar este domingo, con el sobrevuelo de los primeros seis aviones F-16, de media vida, comprados al Reino de Dinamarca, dentro de un paquete de 24 aeronaves usadas, por un costo de 301 millones de dólares. Para hoy esperaba que los cazas sobrevolaran la Ciudad de Buenos Aires, pero adelantaron el vuelo rasante para este sábado, como el capítulo previo a su presentación en Río Cuarto, sur cordobés. Hacia allá viajó el presidente Javier Milei y buena parte del Gabinete para el estreno. También estuvo el embajador norteamericano Peter Lamelas, que asistió al evento por dos razones: los aviones son de fabricación estadounidense y Dinamarca nunca podría haberlos vendidos a la Argentina sin la autorización de Washington.

El mandatario estuvo acompañado por su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior), Federico Sturzenneger (Desregulación) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), además del titular de la Cámara Baja, Martín Menem.

Milei estaba eufórico. En el acto castrense dijo que “cientos de miles de argentinos pudieron mirar al cielo y ver por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo”. Así elogió a los cazas usados. “A partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro” resaltó y asegurò la necesidad de volver a reforzar la estructura y armamento de las fuerzas armadas argentinas. “Los gobiernos anteriores nos habían dejado indefensos”, acusó el mismo mandatario que anuló el Fondo Nacional para la Defensa, creado durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner para equipar a las tres armas con una inversión anual del 0,8% del PBI. Milei subrayó que “después de una larga espera” finalmente el país tenía “los primeros seis aviones de combate F-16”.

Petri está a un paso de dejar el cargo y se reemplazado por el teniente general Carlos Presti, que será el primer uniformado en 44 años que conducirá el Edificio Libertador. Al respecto Milei definió: “En un esfuerzo por hacer usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura militar, en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad. Ahora, amparados en conjugar fantasmas del pasado, rechazan la designación del Teniente General (Carlos Presti), pero la designación del nuevo ministro (de Defensa) se basa en su idoneidad para el cargo”. “Nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en cámara sino que buscamos a los que más saben en la materia. Y lógicamente, quien más sabe de defensa nacional es un militar”.

Los aviones recorrieron 17 mil kilómetros desde Dinamarca. Es la misma ruta que realizarán los 18 que faltan. Fueron adquiridos por 301 millones de dólares, que se pagarán en cinco cuotas anuales, como parte de una operación que contó con la autorización de los Estados Unidos y, según advierten los críticos de la operación, también la intervención británica para que sus radares de tiro tengan limitaciones en el caso de operar en Malvinas.

A pesar de las críticas, los altos mandos de las Fuerzas Armadas aseguran que se trata de un hito muy importante para el país. Lo definieron como un salto cualitativo en la capacidad defensiva aérea, especialmente por el final de la vida útil de los aviones de fabricacion francesa Mirage IV. Durante años, insisten, el país ha estado sin capacidad de defensa militar en el aire y, de un modo u otro, con la administración del color político que fuera, la compra de aviones de guerra era uno de los temas más urgentes. El problema es que Milei decidió reemplazar con esta operación la adquisición de aviones nuevos de origen chino, francés y belga. Tal como contó PERFIL el domingo pasado la motosierra profunda en el aparato militar ha hecho estragos, como en la Fábrica Militar de Aviones (Fadea), ubicada en Córdoba, que está al borde del cierre por recortes presupuestarios. La gestión de Petri deja saldos negativos y es la previa del guante que deberá tomar Presti. Según un pedido de acceso a la información pública que presentó el diario PERFIL, hasta fines de agosto se habían ido 1.128 efectivos. Sin embargo, el medio descubrió que la cifra oficial de quienes pidieron la baja era mucho mayor y fue reconocida por la jefatura de Gabinete durante su último informe presentado al Congreso. Sostuvo que 840 oficiales y 2.389 suboficiales ya se fueron, entre otras cosas, por los bajos salarios.

¿Los cazas tienen una limitación para operar en Malvinas?

En Defensa desestiman las críticas, pero los cuestionamientos no han sido disipados sobre las presuntas limitaciones que tendrían los aviones con el software de operación de los misiles, especialmente para evitar que sean un problema para algún miembro de la OTAN, donde Reino Unido es uno de sus miembros fundadores. “Este sistema de armas supersónico es la adquisición aeronáutica militar más importante de los últimos 40 años. El F-16 para los argentinos es mucho más que un avión de combate, es el símbolo de una decisión estratégica, recuperar la capacidad disuasoria que nunca debimos perder”, dijo Petri el 24 de febrero en la VI Brigada Aérea de Tandil. Fue un acto para presentar la “incorporación del Sistema de Armas F-16 con” y “la aeronave N°25, que formará parte del Centro de Instrucción Terrestre”, instalado en Tandil para la formación de los pilotos que aprenderán a usar el nuevo armamento. Sin embargo, en abril de 2024, cuando Petri viajó a Copenhague para firmar la compra, la cartera de Defensa informó que “el acuerdo incluye la entrega de cuatro simuladores de vuelo, ocho motores y se garantizarán los repuestos para las aeronaves durante cinco años”. También agregó que “el contrato prevé la capacitación de los pilotos y los mecánicos que trabajarán en este sistema de armas”.