En 2023, Javier Milei "conectó con una bronca que la sociedad ya sentía y no encontraba quien la canalizara. La pregunta es si esa sintonía hoy sigue existiendo cuando el tema es la economía". Con esa premisa, la consultora QSocial se planteó un interrogante: ¿Milei se desconectó de sus votantes?.

Para llegar a una respuesta, partió de un dato que surge como un adelento de su propia encuesta nacional del mes de septiembre: 8 de cada diez hogares tiene una deuda.

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Es el 82 %, exactamente. Pero dentro de ese universo, además, el 36% se está atrasando con los pagos o directamente no pude pagar, configurando un grado de morosidad importante. Mientras que el 32 % las paga, pero con esfuerzo. Para ampliar en detalles, sobre el origen de las deudas, un 46 % dice que es plata prestada por familiares o amigos, y el 44%, préstamos de una app, billetera virtual o de un banco.

Una encuesta revela hacia dónde se fugan los votos de Milei

Encuesta "de desconexión": frases y datos contrapuestos

En el apartado "Dos economías que no se tocan" (que ya adelante una conclusión) la consultora contrastó frases del presidente Javier Milei con datos surgidos de su propio relevamiento.

"Estamos en nivel máximos de PBI, de PBI per cápita, máximo de consumo privado y máximo de exportaciones", sostuvo el mandatario. Pero el sondeo de QSocial de septiembre muestra otra percepción. Indica que solo un 12% piensa que la economía "está creciendo y eso se nota", el 27 % coincide en que crece pero marca que "solo lo notan algunos sectores", el 22 % piensa que la economía "está estancada, no crece ni cae" y un 34% considera que está "en retroceso".

Otra frase presidencial, casi una máxima del Gobierno, elegida por la consultora se refiere al endeudamiento y a la morosidad de las famlias: "Si una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo... es un problema entre privados".

QSocial contrapone el dato del 36 % de los hogares que se atrasa con los pagos o tiene deudas que no está en condiciones de pagar.

Una frase más de Milei sobre el consumo: "Lo que está cambiando es la modalidad. Le preguntaron a un chica dónde compraba y respondió: 'en Temu'". La consultora recabó, sin embargo, que solo un 15% hizo compras en tiendas del exterior en los últimos seis meses.

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Como un respuesta a la hipótesis, la conclusión, en cada caso es que "el problema no es que el dato sea falso. Es que no describe la vida de quien lo escucha".

El relevamiento además vinculó estas sensaciones con las curvas de aprobación del Gobierno. Remarcó que del 51% en diciembre de 2025 cayó a un 31% en junio. Luego repuntó hasta alcanzar un piso de 35 %, "que no es poco".

"Pero en 2023 no ganó explicando números: ganó poniendo en palabras algo que la gente ya sentía: 'Por fin un político dice lo que yo pienso'. se escuchaba en los focus de esa época", analizó la consultora. Y remató con el concepto principal en el contexto de un campaña que ya empezó: "Hoy describe una economía que la gente no reconoce como propia".

FICHA TÉCNICA: Tipo de estudio: Encuesta Online. Ámbito geográfico: Argentina. Universo:

Personas mayores de 18 años en condiciones de votar. Período analizado: del 03 al 28 de septiembre de 2026. Instrumento de Recolección de datos: Cuestionario estructurado autogestionado. Diseño muestral:

Muestra aleatoria probabilística y estratificada por regiones, con ajuste por procedimientos de ponderación individual de sexo, edad y nivel educativo según datos sociodemográficos. Tamaño de la Muestra:

1.650 casos efectivos en la variable de ingreso, con un error de +/- 2,4%, para un nivel de significación del 95%, bajo el supuesto de máxima heterogeneidad p=q=0.5. Fuente / estudio: Argentina: Clima político, económico y social Resultados del mes: Septiembre 2026.

LT