Milei se fotografió con un avión norteamericano llamado Kirchner y se volvió tendencia en redes

El presidente Javier Milei viajó a Mar del Plata para participar de ejercicios navales conjuntos, tras la llegada del portaaviones estadounidense USS Nimitz. El mandatario se fotografió con un avión que lleva la inscripción “Atan Kirchner Lehigh Acres”, lo que generó un gran revuelo en las redes sociales donde los usuarios hicieron referencia a la "casualidad" de que eligiera una nave con el nombre que identifica a sus mayores opositores políticos.

Rápidamente, desde su cuenta oficial de X, las Fuerzas Armadas Argentinas respondieron con un posteo explicando que “se trata del reconocimiento al ‘Plane Captain’, detallando que Atan “es la abreviatura del rango y la especialidad. En este caso, Aviation Electronics Technician Airman”.

Javier Milei visita el portaaviones estadounidense USS Nimitz durante un operativo naval conjunto en el Mar Argentino

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Luego agregaron que Kirchner “es el apellido del marino responsable” y Lehigh Acres, FL, “su ciudad de origen. Es muy común que, junto al nombre, se incluya el lugar de donde proviene el tripulante como una marca de orgullo personal”.

El posteo cierra remarcando que se trata de "una de las tradiciones más respetadas en la aviación naval”.

Milei viajó a Mar del Plata para ver una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk. Estuvo acompañado por Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Carlos Presti, ministro de Defensa; Marcelo Dalle Nogare, jefe del Estado Mayor Conjunto; y Juan Carlos Romay, jefe de la Armada.

La actividad del portaviones estadounidense USS Nimitz en Argentina

El Comando Sur de Estados Unidos, la Embajada estadounidense y la Armada Argentina organizaron ejercicios navales entre las fuerzas locales y el portaviones estadounidense USS Nimitz para reforzar la cooperación militar y la interoperabilidad entre ambos países.

Milei en el Portaaviones nuclear USS Nimitz

El USS Nmitz llegó a la Argentina

Estos ejercicios incluyen tareas de búsqueda y rescate, defensa aérea usando aviones F-18, y tácticas navales en columna frente a las costas de Necochea y Mar del Plata.

El trabajo en conjunto se tomó como una confirmación del alineamiento geopolítico de Argentina con los Estados Unidos, reafirmando la alianza estratégica de Javier Milei con Donald Trump.

HM/ML