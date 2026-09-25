Milei se reunió con Netanyahu en medio de la tensión por Navitas y el petróleo de Malvinas

Apenas días después de haber denunciado la explotación petrolera en Malvinas del proyecto Sea Lion, operado por la empresa israelí Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration (Reino Unido), Javier Milei se reunió durante 20 minutos este jueves en Nueva York con Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel que fue abucheado más temprano en la sala de la Asamblea General de la ONU.

El primer ministro agradeció a Milei su firme e incondicional apoyo al Estado de Israel y lo felicitó por recibir el premio "Defensor de Israel" de la Yeshivá Darchei Torah en Nueva York. Según informó la cuenta oficial de la Oficina del primer ministro de Israel en X, "ambos líderes conversaron sobre la continua cooperación entre sus países y el positivo giro estratégico que Israel está experimentando en América Latina, lo cual posibilita la ampliación de los Acuerdos de Isaac, liderados por el presidente Milei, para profundizar la cooperación en materia de seguridad y economía entre Israel y los países latinoamericanos".

Netanyahu declaró: "El presidente Milei es uno de los grandes líderes de nuestro tiempo. Lo que usted ha hecho por la economía de Argentina es magistral, muy difícil de lograr, con mucha resistencia política. Pero usted ha roto las barreras y está dando libertad a la gente. Puede que les lleve tiempo comprenderlo, pero quiero decirle: cualquiera que entienda algo de economía sabe que nunca antes se había visto una transformación semejante".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Delegaciones abandonaron la ONU durante el discurso de Netanyahu y el premier las acusó de “cobardes”

"Segundo, usted defiende la verdad. No le importa lo que piensen los demás. Simplemente alza la voz por la verdad. Por eso apoya a Israel, porque compartimos esta herencia común de justicia y de decir la verdad, y nadie la expresa mejor que usted", completó Netanyahu.

“Muchas gracias, amigo mío. Para mí es un honor recibir sus palabras, siendo usted uno de los más grandes líderes de toda la historia del mundo”, respondió Milei. En el momento del encuentro, los líderes se fundieron en un abrazo y el libertario exclamó: "¡amigo!", en español. Netanyahu fue el único presidente que accedió a reunirse con Milei en este viaje a Estados Unidos, donde no consiguió renovar la foto con Donald Trump.

Lacónico, el canciller Pablo Quirno definió la reunión con la palabra "bien", tras revelar que los líderes hablaron sobre la causa Malvinas, sin mayores detalles.

La previa de la reunión: apoyo "incondicional" y abucheos

“Mi apoyo a Israel es incondicional”, había dicho frente a cámaras televisivas Milei durante la tarde, argumentando que representa “la máxima defensa de los valores de Occidente”. Netanyahu compartió el clip en su cuenta de X, destacando cuando Milei dijo que, sin él, "dudo que el Estado de Israel existiera hoy en día: un verdadero problema para todo Occidente".

Inmediatamente después del cara a cara a puertas cerradas, ambos mandatarios encabezaron una reunión junto a otros líderes de América Latina, consolidando el rol de Milei como el principal socio de Israel en la región.

Netanyahu, acusado de genocidio por el apartheid impuesto en Gaza, explotó este jueves, cuando decenas de delegados de todo el mundo abandonaron la sala de la Asamblea, algunos entre abucheos y burlas, cuando él comenzaba su discurso. "Acusan a Israel, al pequeño Israel, de colonialismo... vaya colonialismo. ¿Y quiénes nos acusan? Entre ellos hay personas en Reino Unido y en Francia. Por el amor de Dios, ellos inventaron el término", dijo.

Quiénes son los empresarios cercanos a Netanyahu que ponen en jaque la estrategia de Milei sobre Malvinas

"Si quedan otros cobardes morales que aún no hayan abandonado esta sala, háganlo ahora", arremetió Netanyahu. Su estilo confrontativo combina con el de Javier Milei, acérrimo socio de Israel (país que ya visitó tres veces en su gestión) y el tono desfachatado de Donald Trump, de Estados Unidos, donde Milei se encuentra por vez número 18.

Aunque Pablo Quirno señaló que no existía una agenda de temas definida para la reunión, uno de los asuntos que podía aparecer en la conversación es la situación de Navitas Petroleum, la empresa israelí que participa del proyecto Sea Lion, en las Islas Malvinas, y que es objeto de sanciones y acciones judiciales impulsadas por la Argentina.

Netanyahu no se pronunció públicamente sobre el tema, aunque su hijo Yair Netanyahu, quien no ocupa ningún cargo en el Gobierno israelí, manifestó su respaldo al reclamo argentino sobre las Malvinas y planteó que Israel debería apoyar la posición de Buenos Aires.

Una “protesta formal” por Malvinas en medio de la Asamblea de la ONU y una medida cautelar contra Navitas

El Gobierno presentó este martes una protesta formal contra el Reino Unido en medio de la tensión por Malvinas, mediante la instrucción del canciller Pablo Quirno y en medio de la realización en Nueva York de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La nota de protesta expresa el “enérgico rechazo” del Gobierno argentino ante el reciente anuncio formulado por las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas respecto a la “pretendida extensión” de licencias de producción de hidrocarburos “offshore”, así como de la “pretendida aprobación” para la adquisición de participaciones por parte de la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited en la licencia PL001.

“La República Argentina reafirma categóricamente que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina”, indicaron a través de un comunicado.

Navitas Petroleum Atlantic Limited

Por su parte, el miércoles 16 de septiembre la Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, que se abstengan de iniciar o continuar obras en la zona del archipiélago. Las compañías que fueron alcanzadas por la decisión dictada por la jueza federal Mariel Borruto y alude a perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.

La magistrada hizo lugar a la medida cautelar presentada por un excombatiente de la guerra de Malvinas, en medio de las denuncias que activó el Gobierno de Javier Milei contra las empresas que operan allí. “El proyecto Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”, había denunciado el presidente en su cadena nacional del 3 de septiembre.

Conociendo lo especialmente sensible que es la causa Malvinas para su gran socio en América Latina, Israel ya había aclarado en diciembre de 2025 que Navitas Petroleum es una compañía privada, sin relación con el Estado israelí. “Lamentamos el malestar que esta situación ha generado en la Argentina”, se distanció el canciller israelí Gideon Sa’ar. El libre mercado por encima de la amistad.