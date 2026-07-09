Operativo reelección: Javier Milei busca reeditar el "Pacto de Mayo" pensando en su segundo mandato

El presidente Javier Milei realizó este miércoles la vigilia del 9 de Julio en Tucumán, rodeado de más de una docena de gobernadores aliados.

No solo se trató de un acto protocolar por el Día de la Independencia, sino que representó la puesta en marcha de la reedición del "Pacto de Mayo" pero esta vez en clave electoral. Son, ni más ni menos, los mandatarios con los que la Casa Rosada busca cerrar acuerdos y avanzar en la sanción de la reforma política que hasta acá viene demorada y sin los votos para ser aprobada en el Senado. La misma, sufriría grandes modificaciones.

De esa manera, la Casa Rosada ya no oculta que lanzó el operativo "reelección" para Milei y pone sus energías en el 2027. La llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete, fue un claro gesto con el objetivo de acelerar los acuerdos. A su vez, en el oficialismo reconocen que barajan diversas opciones para cerrar formato de acuerdos con los mandatarios. La discusión no es menor aunque cada provincia deberá tener su propio formato. Se trata claro está de provincias que no le metan "ruido" ni "estético" ni "comunicacional" a Milei.

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La primera, que en las provincias en las que haya adelantamiento de las elecciones provinciales, que los gobernadores vayan con listas "colectoras" de legisladores que sumen votos para Milei en las presidenciales de octubre. Segundo, en algunas provincias que LLA vaya a disputar las gobernaciones con candidaturas de "baja intensidad", sin meterle grandes ruidos a los mandatarios aliados. Tercero, la posibilidad de que un gobernador que vaya por la reelección ponga como candidato a vice a un integrante de LLA, y de esa manera quede una fórmula "integrada".

"Está claro que en las elecciones provinciales los gobernadores tienen más peso, pero el Gobierno Nacional conserva poder de daño", explicó a PERFIL un operador libertario sobre el formato de los posibles acuerdos. Los acuerdos con gobernadores vendrían de la mano de la sanción de la reforma política que tiene como plazo diciembre de este año, y que además de suspender o eliminar las PASO busca quitar el financiamiento de las campañas publicitarias a los diversos espacios políticos. Esos dos puntos son los que Milei no está dispuesto a negociar.

La eliminación (o suspensión) de las primarias son un objetivo prioritario para poner en problemas al peronismo que vive en un internismo permanente y no logra dirimir candidaturas. En Casa Rosada reconocen que el sueño de "pintar de violeta" todo el país y cada una de las provincias ya no es tal. Hay voces que señalan que es Eduardo "Lule" Menem quien más fastidioso está con la idea de sellar acuerdos con cada uno de los mandatarios y resignar jugar con candidaturas propias en cada rincón del país.

Si bien no habrá un reconocimiento explícito, de concretarse dichos acuerdos habrá ganado la pulseada Santiago Caputo por sobre el equipo de Karina Milei y de los Menem, quienes siempre quisieron jugar con candidatos propios. "Nos hubiéramos evitado muchas internas", se lamentan en el lado caputista y dejan en claro que el asesor ha sostenido desde el principio y en cada una de las reuniones y conversaciones, que era un buen plan dejar a los gobernadores gobernar las provincias y a Milei la Nación.

Además, dicen que tanto Patricia Bullrich como Luis "Toto" Caputo como ahora Diego Santilli también priorizan esta idea, en lo que empieza a consolidarse como una postura mayoritaria dentro del Gabinete Nacional. "Pragmatismo", explican. En los cálculos de la Casa Rosada entienden que pueden ganar algunas provincias. Algunas de ellas son Córdoba, Ciudad de Buenos Aires (aunque reconocen que falta un candidato tras la salida de Adorni), Río Negro y Salta, en donde la senadora Emilia Orozco se muestra competitiva.También Neuquén, aunque el caso de Rolando Figueroa es distinto dado que recién está en su primer mandato pero no dejan de señalar que la senadora Nadia Márquez sería una candidata competitiva.

Dentro de ese esquema, en el oficialismo creen que hay desgaste en algunos de las provincias mencionadas como en Córdoba, en donde el peronismo a la cordobesa gobierna desde 1999, o en CABA, en donde el PRO lo hace desde 2007, o Río Negro, en donde el frente provincial creado por Alberto Weretilneck mantiene el control de la provincia desde el 1 de enero de 2012. Además, el "Brujo" se quedó sin representación en el Congreso, por lo que se le hace más difícil cualquier negociación con la Rosada.

También hay provincias en las que dentro de la conversación libertaria se miran con especial atención por los recursos. Neuquén por Vaca Muerta; San Juan conducida por Marcelo Orrego por la minería; y Río Negro por ser clave para el transporte y exportación del gas de Vaca Muerta, por lo que ir a competir a dichas provincias podría no ser inocuo para la Casa Rosada en un eventual segundo mandato de Milei. En el equipo económico son especialmente sensibles a este punto, dado que el desarrollo de esos proyectos es central para la ecuación fiscal de mediano plazo.