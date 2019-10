Pablo Micheli: "No somos todos lo mismo, hay sindicalistas multimillonarios"

El líder de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, estuvo presente en el acto en el que la otra CTA (la "De Los Trabajadores") aprobó su reincorporación a la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT). Si bien Micheli aclaró que estuvo como invitado y que por eso no se sumó al escenario.

"Nosotros creemos que es tiempo de un reagrupamiento del movimiento obrero en la Argentina. Y la muestra de que creemos que es tiempo de eso es que yo estaba ayer, pero no estaba sentado arriba del escenario. Estaba en primera fila como invitado. Incluso, (Hugo) Yasky hizo mención a que yo estaba y me saludó", destacó Micheli. Quien, además, agregó: "En realidad, era un acto de la CTA de Yasky con la CGT. Nosotros no resolvimos participar como CTA Autónoma".

En diálogo con AM Continental, el sindicalista señaló: "Hay que entender que en Argentina hay pluralidad sindical. Cuesta creerlo, porque los gobiernos, todos, cada vez que convocan a una mesa de diálogo, llaman a la CGT y desconocen a las otras centrales. Cosa que no pasa en ningún otro lugar del mundo".

Micheli ahondó un poco más en la cuestión e indicó: "La CTA planteó la necesidad del reagrupamiento de todo el movimiento sindical en Argentina, en la posible unidad de las dos CTA con la CGT y con todos los sindicatos que están por fuera de las orgánicas".

Sin embargo, el gremialista buscó diferenciarse de las viejas prácticas a las que muchos enmarcan en la burocracia sindical: "Nosotros estamos proponiendo que haya un nuevo sindicalismo, con nuevos estatutos y nueva ley. Que no pueda un dirigente quedarse 40 años al frente de un sindicato". Y criticó que ser candidato a una lista para un sindicato "tiene más requisitos que ser candidato a Presidente de la Nación".

Con la presencia de Alberto Fernández, la CTA de Hugo Yasky anuncia su regreso a la CGT

En sus declaraciones radiales, el líder de la CTA Autónoma también añadió: "Si hablamos de un nuevo tiempo de sindicalismo, hablemos de democratización, de diversidad y de pluralidad. De no estar ligado a ningún partido político, de no estar ligado a ningún gobierno ni a ningún grupo económico. Hablemos de autonomía de verdad del movimiento obrero. Tomemos ejemplos de otros países del mundo donde están más avanzados, como en Uruguay que está aquí cerca".

También se mostró críticos de algunos dirigentes, aunque sin dar nombres: "No podemos hacer la unidad amontonando todo. No somos todos lo mismo. Hay sindicalistas que son multimillonarios. Hay sindicalistas a los que les importa poco si los trabajadores cobran el beneficio, siempre y cuando se llenen las arcas del sindicato de plata".

Al ser consultado acerca de los vínculos con la CGT, respondió: "Relación tenemos. Porque unidad en la acción hay, compartimos algunas propuestas y documentos. Si hay un intento de reforma laboral que persigue bajar los costos de los empresarios a costa de los trabajadores, seguramente tengamos una contrapropuesta unificada".

Asimismo, habló de su apoyo al Frente de Todos de cara a la contienda electoral: "Voy a votar a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner, obviamente. Quiero que pierda Macri". Sin embargo, advirtió: "Las cosas que critiqué las sigo criticando, pero después del espanto que significa este Gobierno, prefiero a Alberto Fernández y a Cristina. Pero voy a seguir criticando".

Por otra parte, marcó una diferencia en relación a Alberto: "No estoy de acuerdo con que Alberto Fernández salga a criticar a los pilotos y a los trabajadores de Aerolíneas por el paro".

JPA EA