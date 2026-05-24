Este domingo, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, apuntó contra el presidente Javier Milei y le reclamó al mandatario por el estado de las rutas en el marco del debate sobre el esquema de privatización impulsado desde el Poder Ejecutivo durante el último tiempo.

"Buen día, ustedes pensarán que estoy en el medio de un campo, que estoy revisando caminos rurales, no Milei. Estoy en la intersección de la Ruta Nacional 5, la ruta que va a La Pampa, al camino del desierto, la conexión con el sur, y la otra en la intercepción es la Ruta 226, la ruta que va a Mar del Plata", señaló el mandatario municipal desde el lugar.

A través de un video compartido en su cuenta de X, Zurro cuestionó al gobierno de Milei por la falta de mantenimiento en las calzadas nacionales y cuestionó: "¿Quién se queda con la platita de las concesionadas?¿Quién se queda con el trabajo?".

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"¿Quién se la queda Milei?¿Adorni? No creo porque ya con la cascada y todo lo que tiene. O quizás esto sea de Macri, de tu socio", chicaneó el jefe municipal peronista cuestionando directamente el destino de los fondos de las empresas que se ocupan de los corredores viales del país y apuntando directamente al jefe de Gabinete y el expresidente.

Al cierre de su descargo, el dirigente kirchnerista agregó: "Cuenten conmigo siempre, Cristina libre para que nuestro país vuelva a ser lo que fue. Ya lo dije, no quiero volver al tibio de Alberto Fernández o de Macri. Quiero volver al Estado presente y eficiente de Cristina Fernández de Kirchner".

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En su mensaje, el jefe municipal peronista cuestionó a importantes referentes del oficialismo y sus aliados políticos, como Manuel Adorni y Mauricio Macri, a partir de las deficiencias de infraestructura presentadas en el estado de las rutas, acusando a los funcionarios de la administración de llevarse posibles beneficios económicos.

Al cierre del video, Zurro pidió por la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner y, fijando su posicionamiento político en medio de la discusión por los modelos de gestión y la conducción del espacio opositor a nivel nacional, se pronunció a favor de la exmandataria y del "Estado presente".

AS / EM