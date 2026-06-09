Paro de colectivos en el AMBA: nueva advertencia para el Gobierno

Durante las últimas horas, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó al Gobierno sobre la posibilidad de un paro de colectivos en el AMBA en caso de que no se destraben las negociaciones salariales entre el Ejecutivo y las empresas del sector.

La advertencia fue dirigida directamente al Gobierno Nacional mediante una carta enviada al Ministerio de Economía desde el sindicato conducido por Roberto Fernández, exigiéndole a Luis "Toto" Caputo que "trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes" respecto a la paritaria de los choferes.

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