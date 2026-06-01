Polémica por la proyección de imágenes de la Casa Rosada sobre el edificio donde Cristina Kirchner cumple su condena

Este domingo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a saludar a la militancia desde el balcón. Se asomó desde la ventana de su departamento de la calle San José 1111, ubicado en el barrio porteño de Constitución, donde cumple de forma domiciliaria su condena por la causa Vialidad desde hace casi un año.

Sin embargo, gracias a un efecto logrado por proyecciones lumínicas de color rosa, miles de militantes peronistas jugaron con la idea de verla otra vez en el balcón de la casa de gobierno y entonaron el clásico "Vamos a volver". También circuló la frase "Cristina ya está en la Casa Rosada".

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La provocativa puesta en escena ocurrió al cumplirse un año de la resolución judicial que determinó que la expresidenta fuera arrestada y se le pusiera una tobillera electrónica.

El responsable del operativo de proyección fue Damián Selci, el intendente de la localidad de Hurlingham. "Con Cristina hasta la luna", posteó luego en redes sociales, mientras compartía un video de la dirigente saludando y haciendo el símbolo del corazón con las manos.

Cristina Fernández de Kirchner saludó desde el balcón de su casa en San José 1111, "pintado" de rosado por la militancia..

“De Hurlingham a San José. De San José a la Rosada. Una inmensa demostración de amor y lealtad”, agregó en otro posteo. Acompañó estas palabras con fotos en las que se ve a cientos de militantes con banderas azules y blancas en la esquina del domicilio de la dirigente. En muchas se lee la frase "Cristina libre".

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El próximo 10 de junio se cumple un año del momento en que la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de seis años de prisión efectiva e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Fue en el marco de la causa Vialidad, que investiga la connivencia de funcionarios públicos en el otorgamiento de licitaciones de la obra pública en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.

El intendente de Hurlingham, el camporista Damián Selci, organizó el homenaje a la expresidenta que pintó el frente de su casa de rosado.

Unos días después, la expresidenta comenzó a cumplir con la pena de prisión domiciliaria y desde ese momento buena parte de la actividad de la militancia peronista se trasladó a la esquina donde fijó domicilio, en San José 1111, en el barrio de Constitución.

Por eso, todo el mes de junio será tomado por la militancia peronista como un período para hacer escuchar sus reclamos por la libertad de su líder, a quien consideran una presa política.