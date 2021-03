¿Postergan las PASO? La posición de Juntos por el Cambio tras la foto de Macri y Ritondo

Juntos por el Cambio crujió este martes 30 de marzo tras la foto de dirigentes del PRO junto al Gobierno en Casa Rosada donde se tocó la posibilidad de postergar las elecciones legislativas 2021 en caso de que explote la segunda ola de coronavirus en Argentina.

Las versiones del oficialismo de que hubo un acuerdo para "aplazar las PASO un mes" generó malestar en la alianza opositora por lo que el diputado Cristian Ritondo y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, tuvieron que salir a aclarar que no hubo acuerdo.

"El Gobierno tendió una trampa para buscar dividirnos. No podrán", dijo Patricia Bullrich, uno de los máximos líderes de Juntos por el Cambio.

La imagen que molestó tanto la UCR como la Coalición Cívica fue la Ritondo y Macri junto a Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y Eduardo "Wado" De Pedro en el Patio de las Palmeras en Casa Rosada. Pero más que la foto, lo que provocó malestar fueron las versiones, aparentemente que provinieron de fuentes del oficialismo, de que los dos dirigentes del PRO habrían evaluado de forma positiva la posibilidad de postergar las elecciones si las condiciones sanitarias seguían empeorando.

Jorge Macri junto a Gabriel Katopodis y Sergio Massa en Casa Rosada. FOTO: NA

Según consignó la agencia NA, la fotografía cayó muy mal entre el resto de los socios y, fuentes de ambos partidos consultadas por la agencia mencionada, consideraron que el Gobierno aprovechó la ocasión para generar una división en el espacio opositor, al llevar a esos dos dirigentes a Balcarce 50.

El Gobierno pone en la mira las PASO ante la suba de casos

Si bien habían ido para el acto de firma del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires, en ese encuentro el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos les habló de su idea de posponer las elecciones un mes, o sea las PASO a septiembre y las generales en noviembre.

Sin embargo, el enojo mayor en la UCR y la Coalición Cívica se concentró en los propios referentes del macrismo, a quien internamente se cuestionó por prestarse a la foto y no haber avisado al resto.

Máximo Kirchner lanzó el tema de la postergación de las elecciones en Casa Rosada. FOTO: NA

"Como presidente de la UCR e integrante de Juntos por el Cambio aclaro que de ninguna manera hay un acuerdo con el oficialismo sobre la postergación de las elecciones. La opinión de cualquier provincia, por más importante que sea, puede determinar un acuerdo para el resto", aseguró Alfredo Cornejo, en su cuenta de Twitter, refiriéndose a que tanto Ritondo como Jorge Macri son dirigentes de la provincia de Buenos Aires.

Como presidente de la @UCRNacional e integrante de @juntoscambioar aclaro que de ninguna manera hay un acuerdo con el oficialismo sobre la postergación de las elecciones. La opinión de cualquier provincia, por más importante que sea, no puede determinar un acuerdo para el resto. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 30, 2021

Lo mismo comunicó el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro: "En mi condición de Presidente de la Coalición Cívica y parte integrante de @juntoscambioar desconozco y desmiento principio de acuerdo para la postergación de las PASO y elecciones generales 2021. Cualquier modificación a las reglas de juego electoral debe realizarse institucionalmente y convocando a los partidos políticos y jefes de bloques parlamentarios".

Cualquier modificación a las reglas de juego electoral debe realizarse institucionalmente y convocando a los partidos políticos y jefes de bloques parlamentarios. — maxi ferraro (@Maxiferraro) March 30, 2021

"Juntos por el Cambio es más que el PRO. También lo integran la Coalición Cívica y la UCR, y para eso e existe una Mesa Nacional del espacio. No se puede hablar de acuerdo y menos de esta forma tan desprolija para tratar las reglas de juego electoral", evaluaron fuentes consultadas por la agencia NA.

Además, desconocieron los alcances de la reunión y aseguraron que para analizar el tema deberá existir una convocatoria "formal" de parte del Ministerio del Interior a todos los integrantes de JxC. "Es una visita que hicieron algunos dirigentes del PRO, que desconocíamos que se iba a efectuar", indicaron legisladores nacionales.

Incluso, las críticas a la situación llegaron desde el bloque del PRO, y el diputado Waldo Wolff dijo que fue una "opereta de manual" del Gobierno. "Opereta de manual para instalar que la oposición estaría dispuesta a posponer las elecciones. Posiblemente para causar malestar en nuestro electorado. Nadie acordó eso sencillamente porque el ámbito para tratar esos temas es el congreso", analizó Wolff en su cuenta de la red social Twitter.

Opereta de manual para instalar que la oposición estaría dispuesta a posponer las elecciones . Posiblemente para causar malestar en nuestro electorado. Nadie acordó eso sencillamente porque el ámbito para tratar esos temas es el congreso. — WW (@WolffWaldo) March 30, 2021

Las aclaraciones de Ritondo y Macri sobre la postergación de las PASO

Tras la polémica, tanto Jorge Macri como Cristian Ritondo tuvieron que salir a aclarar. En la reunión de hoy llevada adelante en Casa Rosada no hubo ningún acuerdo para posponer las PASO. Desde @proargentina creemos que esas cuestiones deben debatirse en el Congreso", expresó Ritondo en Twitter.

Antes, al salir del encuentro, Ritondo dejó entrever que es posible una postergación de las PASO previstas para el 8 de agosto próximo a causa de la pandemia de coronavirus: "No creo que se suspendan las PASO, podemos hablar de más tiempo o menos tiempo".

En la reunión de hoy llevada adelante en Casa Rosada no hubo ningún acuerdo para posponer las PASO. Desde @proargentina creemos que esas cuestiones deben debatirse en el Congreso. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 30, 2021

En ese sentido, el legislador indicó que "hay un montón de charlas informales, viendo como se sucede esta pandemia", para luego decidir si se postergan o no las PASO. No obstante Ritondo subrayó que "las PASO, como las (elecciones) generales (previstas para el 24 de octubre venidero), son las reglas de la democracia, que no pueden ser alteradas, mucho menos en un año electoral".

Por su lado, Jorge Macri también aclaró: “No hubo ningún acuerdo para postergar las PASO. Niego rotundamente las versiones al respecto. Ante el planteo informal sobre el tema, nuestra respuesta fue negativa y que es el Congreso el ámbito para discutirlo, en donde todos los partidos y provincias están representados”.

"En la reunión se hablaron varias cosas como siempre, yo hablé mucho del tema vacunación pero el Gobierno no lo cuenta porque no lo quiere contar. El gobernador planteó que con este nivel de casos habría que evaluar la posibilidad de correr las elecciones un mes. Nuestra respuesta fue muy clara y concreta que se debe discutir en el Congreso. Es una típica operación del kirchnerismo para tratar de correr la agenda y no hablar del fracaso de la vacunación", agregó Macri en diálogo con Radio Con Vos.

“No hubo ningun acuerdo para postergar las PASO. Niego rotundamente las versiones al respecto. Ante el planteo informal sobre el tema, nuestra respuesta fue negativa y que es el Congreso el ámbito para discutirlo, en donde todos los partidos y provincias estan representados” — Jorge Macri (@jorgemacri) March 30, 2021

Anteriormente, fuentes cercanas a Máximo Kirchner comentaron a NA: "Se charló dentro del marco de la reunión por el acuerdo que firmó el ministerio del Interior con las intendencias en Casa Rosada. El tema político de la agenda fue la postergación de las PASO, Máximo lo planteó diciendo que la decisión tiene que ser consensuada", revelaron a NA fuentes cercanas al diputado oficialista.

En ese marco, detallaron que "lo que se propuso es aplazar las PASO un mes, es decir votar en septiembre y en noviembre", y aclararon: "Ritondo y Macri, que participaron del encuentro, coincidieron en el análisis. Eso fue muy positivo".

La justicia electoral confirmó las PASO y fijó cronograma

Las mismas fuentes indicaron a Noticias Argentinas que la propuesta será "charlada con todos los partidos políticos que tengan representación", y aclararon que "debe tomarse en base a criterios científicos: el crecimiento de casos de coronavirus y camas ocupadas de terapia intensiva".

En esa línea, precisaron que "después de Semana Santa se va a charlar" con el todos los partidos políticos la posible postergación de las PASO y la elección general.

Tras el encuentro en Casa Rosa, Ritondo afirmó a NA que hubo "charlas informales, pero hay que ir viendo cómo progresa la pandemia". "No creo que se suspendan las PASO. Podemos hablar de más tiempo o menos tiempo, pero las PASO y las elecciones generales son una regla de la democracia que no pueden ser alteradas. Mucho menos en un año electoral", subrayó.

EuDr