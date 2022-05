Las principales frases que dejó Cristina Kirchner en su visita al Chaco

La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó este viernes 6 de mayo un acto en el Chaco, donde recibió un doctorado honoris causa en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS). Allí habló cerca de una hora y media, explayándose sobre una multiplicidad de temas, algunos vinculados con la interna en el oficialismo, y otros como inflación, Corte Suprema, La Cámpora, Mauricio Macri, la crisis económica "de los que no llegan a fin de mes" y también se mostró en contra de la Boleta Unica que impulsa la oposición.

Aquí hacemos un repaso de algunas de las principales frases que dejó la vicepresidenta en su paso por el Chaco:

* "Boleta única que, yo diría boleta oculta, boletas ocultas que tienen un alto poder de anulación del voto. ¿Qué dijo el poder mediático? Nada".

* "Cuando dicen que está enojada, no habla, no hace esto, es mala… La verdad es que tengo muchos defectos, pero nunca decido las cosas a través de mis hormonas, sino a través de mis neuronas".

Corte Suprema

* "La Corte que está compuesta por 4 personas y deciden sobre la libertad de las personas".

* "Ahí miremos al poder concentrado y mediático que crea sentido común. Presentan como muy bueno y defienden a rajatabla que 4 personas decidan sobre la vida de todos nosotros".

* "Cuando alguien propone ampliar una Corte para hacerla plural, preguntan para qué quieren más números. ¿No será que al poder la conviene que sean poquitos jueces para poder apretarlos y mandarles tapitas de diario?".



* "Cuando se habla de poder se habla de un poder económico, mediático, donde dicen que Cristina quiere imponer los números de la Corte. Presentan como lo que es malo lo que en realidad es bueno y presentan como muy bueno que 4 personas decidan sobre la vida de todos nosotros".

CFK versus Macri: "La sociedad argentina ha sufrido en los últimos 4 años posteriores a nuestro mandato"

La vicepresidenta no olvidó mencionar a Augusto Costa, al que elogió, y agregó un dato curioso: el economista, que lidiaba con los precios en la gestión de Cristina como presidenta, "le puso Amanda a su hija en referencia directa a la marca de yerba mate".

* "No es que descrea de los méritos, como voy a descreer del méritos, si mi viejo era colectivero. La meritocracia es una distorsión del concepto de mérito".

* "El capitalismo se ha independizado de la ideología. Hoy es un sistema de producción de bienes y servicios, el más eficiente".

* " El capitalismo va donde gana plata y donde le conviene, es una segunda conclusión a tener en cuenta. La carencia de instrumentos de los Estados nacionales para ver las nuevas realidades y los nuevos actores sociales".

Cristina Kirchner en Chaco

* "Los Estados carecen de los instrumentos necesarios y adecuados, para dar respuestas a las múltiples necesidades" . Esto no es un problema de buenos y malos, es un problema de intereses, en la vida cotidiana se presentan situaciones donde interviene. No hay que tenerle miedo a la palabra interés".

* "Esta suerte de concentración de la riqueza, el endeudamiento, el neoliberalismo, la insatisfacción democrática a las distintas demandas de la sociedad".

* "Hay un modelo acá en Latinoamérica, un modelo exportador, de producción con bajos salarios. Todos sabemos que hay economías de esta naturaleza. Esta es una de las razones de la insatisfacción democrática".

Interna oficialista

* "A mí me gusta mucho eso de la etimología de las palabras, que tienen una significación, un simbolismo y crean sentido común. Etimológicamente discutir, tampoco coincide con la descripción que hacen, en el Ejecutivo pelea no hay y, si hay debate de ideas, de las que hable toda la vida y ahora también".

"8 años estuve sentada en la Casa Rosada , atajando penales y esquivando las balas"

* "También lo definieron como disputas de poder, elegí a una persona que hoy es Presidente y no representaba a ninguna fuerza política y me criticó fuertemente desde el año 2008".

-"Además, esa decisión política, a la que no considero como dicen algunos compañeros erróneamente "generosa", fue un acto inteligente. Sí fue una acción generosa, creo, que quien resultó electo presidente con el voto de la ciudadanía pudiera elegir quién era su gabinete económico".



-"Es obvio que la vice es parte del Ejecutivo. Frente a eso, los medios de comunicación lo presentan como una pelea. Me gusta mucho la etimología de las palabras porque cada palabra tiene un simbolismo".



* "Pelea: gente que se agrede físicamente o practica deporte bajo ese termino. ¿Qué es pelea? Se están pegando, golpeando o hay posibilidad de que haya algo bueno en una pelea. Yo no le pegue a nadie y nadie me pegó. Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo pelea no es".



* "¿Qué dice el debate? Discusión en el que dos o más personas opinan sobre uno y más temas donde cada uno expresa su idea y defiende sus intereses. Debate político. Bingo. Es esto".

* "El Presidente quería llevar como jefe de Gabinete a Wado de Pedro y yo le dije que no. Él fue un excelente funcionario mío, fue Secretario General, creía que le faltaba. Tal vez en el Ministerio del Interior puede ayudar más. ¿En serio me hablan de disputas de poder?".



* "Voy a contar una infidencia. Todo el tiempo se habla de 'las cajas de La Cámpora'. Nuestro Presidente lo llama al presidente de nuestro bloque, a Máximo Kirchner, y le dice que quería que el ministerio de Desarrollo Social luego de la salida de Daniel Arroyo lo ocupara Andrés Larroque. Ministerio de Desarrollo Social: planes, tarjeta social, un millón de planes... ¿Qué le dijo el diputado Kirchner? Al Cuervo dejalo que le ayude a Axel…Ponelo a Juanchi Zabaleta. Me parece que algunos y algunas debería revisar editoriales. Cuánta mediocridad y chatura hay...".



* "Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado".



* "La pobreza siempre la ubicábamos por fuera del trabajo formal, en los sectores precarizados. ¿Por qué es esto? Producto de dos políticas: la concentración de los ingresos, distintos métodos de apropiaciones de rentabilidades y una política de salarios bajos".

* "Le dije a Alberto, ojo que la administración del comercio tanto interior como exterior, no es moco de pavo, iba a haber puja distributiva, porque las grandes empresas habían perdido mucho durante el gobierno de Macri".

* "Cuando llegamos Macri había desmontado la Secretaría de Comercio Interior, ¡desmontaron todo!”.

Los medios y la economía bimonetaria

* "Lo que más me duele son otro tipos de argumentaciones, ¿ A qué funcionario se le ocurrió describir a distintas partes de la administración pública como lugares para hacer caja? Cuanta mediocridad y chatura hay".

* "El aparato reproductor mediático hace que cada avance de la política sea un retroceso, porque le dicen a la ciudadanía que los políticos son abominables y generan temor".

* "¿Qué es la economía bimonetaria?: la dependencia total del dólar, cuando sube, sube todo y cuando baja, no baja nada".

* "Sólo hay que saber los intereses que se defienden, eso tienen que tenerlo claro todos los partidos políticos. Que nadie se haga la víctima, que acá las víctimas son quienes no llegan a fin de mes, los chicos que van a las escuelas para comer un plato de sopa y, quienes la pelean para darle un plato de comida a sus hijos".

CA/HB