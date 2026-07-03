Qué hay detrás del hermético viaje de Martín Menem a Israel

Los diputados nacionales se enteraron por medios de Israel de que Martín Menem, presidente de esa cámara, estaba en dicho país, "firmando acuerdos" de los que siguen sin estar al tanto. Si bien no tiene facultad como titular de la Cámara Baja para firmar ningún tratado, las imágenes repentinas generaron sugestión: "¿Qué fue a hacer?". Apenas llegó Menem a Israel, el 14 de junio, desde su entorno confiaron a PERFIL que a su vuelta informarían en detalle sus actividades. El riojano dejó algunos posteos en sus redes junto a Sabrina Ajmechet (diputada bullrichista ex PRO que lo acompañó en el viaje) y distintas autoridades israelíes, pero después de casi tres semanas, sigue sin informarse de manera oficial qué firmó y cuál fue el motivo específico del viaje.

Con el pasar de los días, las jornadas frenéticas para salvar a Adorni de una interpelación en Diputados corrieron el tema del eje y ya con Martín Menem de vuelta para presidir esas sesiones en donde además aprobaron el Súper RIGI, el escepticismo de algunos legisladores se esfumó. "En el medio del Mundial, con la oposición moviéndose para conseguir desplazar a Adorni y sin avisar nada antes... tuvo que haber sido un viaje por algo importante", desconfiaron algunos a este medio. Otros atribuyeron el viaje a una cuestión meramente institucional para bajarle el precio, pero trascendió el detalle uno de los posibles motivos: posicionamiento político de cara a 2027.

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Quienes siguen de cerca los movimientos del gobierno de La Libertad Avanza saben que los Menem son karinismo puro, es decir, familia de máxima confianza para la hermana de Javier Milei, quien tiene la palabra final en decisiones políticas. Martín Menem no sólo fue elegido para presidir Diputados en 2023, sino pensado con proyección para después de una eventual reelección de Milei. Hoy, las hipótesis que pudo reconstruir PERFIL son que el viaje de Martín Menem también significó un posicionamiento de su figura frente a quienes el jefe de Estado definió como sus aliados estratégicos.

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"Por un lado, los movimientos de Patricia (Bullrich) que dejan entrever que quiere ser candidata en 2027, te obligan a tener que pensar en alguien más allá del plan reelección. Si ese nombre fuera Menem, en un gobierno donde algunos de sus dirigentes son islamofóbicos, el viaje ayuda a posicionar la imagen de Menem", consideró un diputado opositor a este medio, que sigue sin encontrar una explicación oficial del viaje, "o al menos qué firmó".

No es un detalle menor la compañía de Ajmechet, quien fue presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con Israel desde el 2024 hasta hoy, que se acaba de volver a constituir en Diputados el grupo con la presencia del embajador del Estado de Israel en Argentina, Eyal Sela, y volvió a ser nombrada como presidenta de ese grupo por otros dos años más. La diputada mantiene acalorados debates en defensa de Israel con el Frente de Izquierda cuando se habla del conflicto en Medio Oriente y es una de las fundadoras del Foro Argentino contra el Antisemitismo.

Otras fuentes cercanas a Menem dijeron que lo firmado son acuerdos de cooperación entre parlamentos, pero no precisaron el contenido. "No vamos a hablar del tema más allá de lo que se publicó ya en las redes, que es la realidad", respondieron a este medio. Algunas de las imágenes lo mostraron ingresar al parlamento unicameral de dicho país y firmar, lo que algunos parlamentarios confían como simplemente un libro de visitas.

Durante el encuentro de Menem con Amir Ohana, importante dirigente del partido del Likud, ambos repasaron la agenda bilateral y analizaron mecanismos para fortalecer la cooperación legislativa entre los dos parlamentos. La relación institucional entre Menem y Ohana tuvo su primer capítulo en septiembre de 2024, cuando el titular de la Knesset visitó Buenos Aires y mantuvo reuniones en el Congreso argentino, donde ambos firmaron la renovación del Memorándum de Entendimiento entre las dos cámaras legislativas para promover el intercambio parlamentario y la cooperación institucional.

Aliados estratégicos de Milei

La visita de Menem a Israel se da un contexto internacional muy complejo para el gobierno de Netanyahu, Primer Ministro, que viene enfriando su relación con Trump y cada vez más cuestionado incluso por países históricamente aliados por el accionar de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza, Cisjordania y, más recientemente, el sur del Líbano. Esto también implicó todo un gesto de apoyo incondicional de la administración libertaria en ese sentido.

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Desde la perspectiva institucional, el viaje también se da luego de que Milei firmara el acuerdo de Isaac con Israel, una alianza geopolítica y económica de tradición judeocristiana impulsada por ambos mandatarios y con apoyo de Estados Unidos, donde buscan "crear una coalición en América Latina para combatir el terrorismo, el narcotráfico y el antisemitismo, promover el libre comercio y frenar la influencia de Irán".

Las reuniones de Menem con autoridades de Israel

Martín Menem realizó una agenda intensa en Israel junto a la diputada Sabrina Ajmechet y el embajador Axel Wahnish. El punto más alto fue la visita a la Knéset, el parlamento israelí, donde fue recibido por su presidente Amir Ohana —quien destacó que fue "el primer parlamento extranjero" que Menem visitó en su viaje. "Bajo el liderazgo del presidente Milei, Argentina renueva su afecto hacia el pueblo de Israel y su compromiso con la libertad, la democracia y la paz", publicó Menem en X tras el encuentro, al que calificó de "honor histórico". También se reunió con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en la residencia presidencial, y con el canciller Gidon Sa'ar, con quien retomó el diálogo iniciado en Buenos Aires en noviembre pasado, con foco en cooperación económica y tecnológica.

La agenda incluyó además una visita al kibutz Nir Oz, donde el titular de la Cámara recorrió la casa donde vivían Shiri, Ariel y Kfir Bibas —de origen argentino, víctimas del ataque del 7 de octubre— y conoció la historia de los sobrevivientes Luis Har y Yair Horn. También visitó Yad Vashem, el Museo del Holocausto en Jerusalén. En el plano simbólico, Menem le regaló a Ohana la camiseta de la selección argentina. El asesor de la cancillería israelí Roni Kaplan, que se reunió con la delegación, resumió el momento bilateral: "No recuerdo alguna época en la historia moderna de Israel en la que hayamos disfrutado de relaciones diplomáticas tan extraordinarias con algún país de Latinoamérica".

JD/MSS