Daniel Antonio Osorio Peñaloza era un contador venezolano de 46 años que se desempeñaba como gerente general y director suplente de Gen Tech Argentina S.A., la empresa de suplementos dietarios fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Osorio Peñaloza fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Almagro. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento, que en un primer momento fue caratulado como “muerte dudosa”. Según las primeras actuaciones, el cuerpo no presentaba signos de violencia y los investigadores analizan si sufrió un edema pulmonar.

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Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Yacambú, desarrolló gran parte de su carrera profesional dentro de Gen Tech. Entre 2012 y 2019 ocupó cargos vinculados a producción y desarrollo de la compañía, hasta ser promovido a gerente general, puesto desde el que acompañó el crecimiento y la expansión internacional de la marca.

De acuerdo con registros societarios, desde julio de 2020 figuraba como director suplente de Gen Tech Argentina S.A. Además, mantenía vínculos comerciales con Menem en otras firmas del sector de suplementos dietarios, entre ellas Insulow SRL. También integró Kaia Natural SRL junto al empresario Pedro Groppa.

Según su perfil profesional de Linkedin, Osorio Peñaloza contaba con más de una década de experiencia en gestión operativa, planificación estratégica y liderazgo empresarial. Antes de incorporarse a Gen Tech, había trabajado como jefe de planta en una empresa con sede en Italia.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, Gen Tech difundió un comunicado en redes sociales en el que destacó “su profesionalismo, compromiso y calidad humana”, y afirmó que su aporte fue “fundamental para el crecimiento y desarrollo” de la compañía.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 22, mientras se aguardan los resultados de las pericias para determinar las causas de la muerte.

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