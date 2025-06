Quién es Mara Pérez Reynoso, la bullrichista trans que está al frente de la dirección de Salud Sexual y Reproductiva

Durante el macrismo, Mara Pérez Reynoso fue una voz destacada del PRO en cuestiones de diversidad. En 2016, Patricia Bullrich la llevó a trabajar con su equipo al Ministerio de Seguridad y el gobierno celebró su incorporación como la primera mujer trans de la cartera. Casi una década después, con el triunfo de La Libertad Avanza, volvió a tener un puesto en el Estado nacional. Esta vez, en la dirección de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) del Ministerio de Salud, una de las áreas desfinanciadas y cuestionadas de forma permanente por Javier Milei.

¿Qué opina Pérez Reynoso del discurso de Milei en Davos? ¿Y de Mariano Cúneo Libarona, el ministro que aseguró que el gobierno rechaza “la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología”? Es difícil saberlo. La dirigente ya no mantiene el alto perfil público que construyó durante el macrismo y no respondió la consulta de PERFIL.

Durante el macrismo, Pérez Reynoso fue presentada como la primera mujer trans en ocupar un cargo en el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La mirada política de Pérez Reynoso como mujer trans y funcionaria de La Libertad Avanza podría aportar claves para reflexionar acerca de la batalla cultural de la que tanto hablan los libertarios. Pero también para comprender el rumbo de la gestión, ya que la dirección que comanda la dirigente, a cargo del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), fue alcanzada por la “motosierra” de Milei.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los números de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva

El nombramiento de Pérez Reynoso en la cartera de Mario Lugones se publicó en el Boletín Oficial el 20 de diciembre de 2024. A pesar de que el área suele estar en la mira, la funcionaria todavía no concedió entrevistas. En el aniversario de los diez años del Ni Una Menos, el desfinanciamiento de los programas bajo su órbita genera preocupación y preguntas.

Según un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en los primeros meses de la gestión de Milei se suspendieron los fondos destinados al funcionamiento del Plan ENIA en cinco provincias, lo que implicó el despido de 619 personas de los equipos operativos y el recorte las partidas presupuestarias para la compra de insumos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuvo que responder por esta situación en el Congreso en 2024 y 2025. En particular, los legisladores le consultaron sobre la interrupción en la compra y distribución de anticonceptivos y el ajuste en recursos humanos. La respuesta del funcionario "fue imprecisa y evasiva", sostuvo el informe de ELA del 28 de mayo de 2025, pero aportó datos sobre la cantidad de personas que trabajan en el Plan ENIA: en la actualidad hay solo 19 agentes asignados directamente a la gestión, coordinación y monitoreo del plan, pero no tiene asignados en su partida presupuestaria agentes para la implementación jurisdiccional y territorial. En otras palabras, está prácticamente paralizado.

“Debido a que muchos gobiernos locales dependen de los insumos que brindaba la Nación para garantizar la continuidad del Plan, se registra preocupación por la falta de suministros. Por esta razón, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes presentó una acción judicial contra el Ministerio de Salud en representación de todos los niños, niñas y adolescentes de las provincias donde se había implementado el Plan ENIA”, explicó el informe. Desde ELA, además, confirmaron que “los procesos de compras siguen detenidos”.

Desde ELA advirtieron que, además, "se interrumpió la producción de estadísticas, fundamentales para el monitoreo y la rendición de cuentas".

Con un presupuesto dos veces prorrogado, el ajuste de los fondos disponibles para la gestión resulta obvio. "El presupuesto ejecutado en 2024 del programa DSSPR mostró una reducción del 86% en términos reales en comparación con 2023, y del 91% respecto de 2021. Al cierre de 2024, quedó sin ejecutar más de un cuarto de los recursos disponibles. Para 2025, esta tendencia se profundiza, mostrando una reducción del 5% respecto a 2024 y del 87% respecto a 2023”.

Estos números también se pueden analizar según cuánto representó el gasto ejecutado por el Ministerio de Salud en el programa DSSPR: en 2024 fue del 1,29%, y se proyecta que en 2025 sea del 0,07%. “Esto da cuenta de la desjerarquización de las políticas de atención de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva”, subrayó el informe.

Embarazo adolescente: ¿un problema médico o económico?

“En 2024, el presupuesto del programa fue un 74% menor en gastos de personal y un 96% más bajo en productos farmacéuticos. Para 2025, la reducción en personal se profundiza: el presupuesto asignado disminuye un 20% adicional respecto de 2024, lo que implica una retracción acumulada del 79% en relación con 2023. En cuanto a los insumos, si bien el presupuesto de 2025 muestra un incremento del 86% respecto al nivel excepcionalmente bajo de 2024, en términos interanuales representa una disminución del 93% respecto de 2023”, explicaron desde ELA.

Durante los primeros tres meses de 2025, el DSSPR enfrentó una caída del 58% en ejecución presupuestaria respecto del mismo período del año anterior. El gasto promedio por trimestre en 2025 es un 23% menor que en 2024 y representa solo una décima parte del gasto registrado en años anteriores.

Diversidad, Matrimonio Igualitario y pañuelo celeste

Durante la presidencia de Mauricio Macri, Bullrich convocó a Pérez Reynoso como coordinadora de Diversidad del Ministerio de Seguridad de la Nación. Luego estuvo a cargo de PRO Diversidad y, en 2023, fue nombrada directora de Vinculación Pública de la Ciudad de Buenos Aires. La dirigente tiene ambición política y, según contó en una entrevista con La Voz del interior, en ese momento tenía intenciones de llegar al Congreso como diputada nacional.

Durante el macrismo, Pérez Reynoso discutió con un sector de la comunidad LGBTIQ+. La funcionaria siempre defendió su pertenencia al PRO. En múltiples entrevistas destacó que Bullrich fue una de las diputadas que votó a favor del Matrimonio Igualitario en 2009 y que el primer casamiento entre personas del mismo sexo de Argentina se celebró en la Ciudad, cuando Macri era jefe de Gobierno.

En una entrevista con NOTICIAS de 2016, Pérez Reynoso habló de su incursión en el bullrichismo, que sucedió durante el conflicto entre el kirchnerismo y el campo, y aseguró: “Una persona que nace con una condición sexual no tradicional en un pueblo, no tiene muchas opciones: la prostitución o una vida a la buena de Dios. Yo tuve la suerte de conocer la política y encontré en ella una pasión y un camino de formación, de dignidad, de trabajo. Si no fuese por la política no sé dónde hubiese terminado, lo que soy se lo debo a esta causa”.

En 2019, Grito del sur publicó un artículo de la funcionaria que se tituló “Feminismo y confusión”. Allí, Pérez Reynoso habló de su infancia en Coronel Martínez de Hoz, la pequeña localidad bonaerense en donde creció junto a su madre y su hermana. “Fue duro para ese tiempo y en ese pueblo ser mamá soltera con dos hijas y que una de ellas sea trans”, contó.

El Gobierno anunció la modificación de la Ley de Identidad de Género

Las infancias trans es uno de los blancos favoritos de los libertarios a la hora de cuestionar la agenda de género. Y si bien en la dirección que comanda Pérez Reynoso no hay programas específicos sobre este tema, su presencia en el Gobierno y su propia historia empuja ciertas preguntas: ¿cómo se planta en términos políticos en un espacio que tiene como máximos referentes intelectuales a Agustín Laje o Nicolás Márquez, dos personas que niegan la misma existencia de niños y niñas trans?

A contramano de lo que se puede suponer, las posiciones de Pérez Reynoso en asuntos de género no son lineales. Cuando Macri habilitó la primera discusión por la legalización del aborto, se embanderó en la ola celeste. Sin embargo, en ese tiempo también defendía la Educación Sexual en las escuelas.

A diferencia de lo que sucedía en el PRO, donde convivían referentes conservadores y liberales, La Libertad Avanza irrumpió como una alternativa política reactiva a todo lo que sus dirigentes denominan "ideología de género". No solo rechazan el aborto. El partido de Milei se posiciona en contra de la ESI, el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género.

No se trata de declaraciones de funcionarios individuales, sino de la agenda con la que Milei se presenta en el mundo. Sin ir más lejos, esta semana, Laje y el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, fueron oradores en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se llevó adelante en Hungría. En la cumbre ultraconservadora más importante, la Argentina se convirtió en un actor destacado.

Referentes del PRO salieron al cruce de Javier Milei tras sus dichos contra el feminismo y la diversidad sexual

Pérez Reynoso forma parte de la tropa bullrichista que se integró al mileísmo luego de que la ministra perdiera las elecciones presidenciales de 2023. En sus redes sociales no comparte detalles sobre su trabajo en la dirección de Salud Sexual y Reproductiva, pero sí publica todo tipo de mensajes en defensa de Milei y su gestión. La funcionaria, además, acompañó a su jefa política en la actividad que se realizó en la Ciudad el día que se afilió a La Libertad Avanza y aplaudió luego de que Bullrich firmara su ficha.

“Yo asumí con un lema, que más que un lema es una meta para mí, la diversidad no es de izquierdas ni de derechas, ni tampoco debiera responder a ninguna bandera política. La diversidad es una causa humana en la que todos debiéramos coincidir”, fue una de las declaraciones de Pérez Reynoso el reportaje de Grito del sur, cuando todavía formaba parte del PRO. ¿La funcionaria habrá encontrado interlocutores en La Libertad Avanza que compartan su visión del mundo y de la diversidad?, ¿estará de acuerdo con el giro ultraconservador de la Argentina? Si vuelve a dar entrevistas como en el pasado, quizás se pueda saber.

gl/fl