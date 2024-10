Ricardo Quintela deslizó que una asociación de psiquiatras y sociólogos quiere pedir un estudio para Javier Milei

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, resaltó que "agresividad" del presidente Javier Milei "genera una situación colectiva indeseable" y dijo que una asociación de psiquiatras y sociólogos pedirá un estudio "por su forma de manifestarse".

Como ya lo hizo en otras oportunidades, en un discurso en el marco del 158° aniversario del Departamento Ángel Vicente Peñaloza, se refirió a los modos del jefe de Estado: "Lo escuchan a diario con vocabulario impropio de un Presidente de la nación, con una agresividad donde agravia al pueblo argentino".

"Hay una asociación de psiquiatras y de sociólogos que quieren pedirle un estudio porque la forma de manifestarse en la sociedad genera una situación colectiva indeseable para nuestra gente", completó, en el acto de inauguración del acueducto de 22 km La Falda-Tama y un sistema de electrificación rural en Tasquín, El Puestito.

En febrero de este año, después de la quita de subsidios al transporte a la provincia riojana, el gobernador sostuvo que "el país no puede estar en manos de una persona de esas características". Y agregó: "No está en su sano equilibrio, no está en eje".

En septiembre llamó a "ponerle un freno a la voracidad y desboque del Presidente" y advirtió: "De no modificar su política va a generar un enardecimiento de la sociedad que no se podrá parar".

"Hay que enfrentar esta situación difícil, ponerle un freno a esta voracidad y desboque del Presidente y su equipo, que todo lo que están haciendo es trabajar para un grupo selecto. Lo dice claramente: 'Estamos haciendo el ajuste para que ustedes se llenen los bolsillos'. Le dice a los grandes concentradores de la riqueza", fueron sus declaraciones.

"A esto hay que ponerle un fin y si no tiene la voluntad política de gobernar para el conjunto de los argentinos tiene que hacer un paso al costado. Y si no, la sociedad argentina tiene que actuar en defensa de sus propios intereses, en defensa del alimento de sus hijos, de la educación y la salud de nuestros hijos, en defensa de nosotros mismos", remató.

