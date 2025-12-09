Ya está todo listo para que el Congreso comience a discutir el paquete de leyes que el Gobierno considera prioritarias. Este martes, el Boletín Oficial publicó el decreto que hace oficial el período extraordinario de sesiones legislativas, fijado del 10 al 30 de diciembre de 2025.

El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En el anexo se detallan los asuntos que ocuparán las sesiones extraordinarias. Son seis proyectos de ley: el Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal, Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal, Modernización Laboral, Reforma del Código Penal y adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

El objetivo principal de estas sesiones extraordinarias es aprobar la ley de Presupuesto 2026, que en el Gobierno consideran una señal de estabilidad económica y financiera de cara a los mercados. Se espera obtener la media sanción de la Cámara de Diputados el miércoles 17. No se descarta usar la herramienta del veto presidencial si las modificaciones que aplica el Poder Legislativo exceden las previsiones del Ejecutivo.

La segunda meta es logar la tan discutida reforma laboral, que apunta a alivianar las cargas asociadas a despidos e indemnizaciones y desregular el mercado de contrataciones. Se espera que este martes los gobernadores que integran el Consejo de Mayo se reúnan para discutir el borrador final.

También está en carpeta para las sesiones extraordinarias el proyecto de inocencia fiscal, que busca elevar el umbral para la figura penal de fraude fiscal y suavizar el régimen tributario en líneas generales, y el de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, que prohíbe la emisión de moneda para financiar déficits y propone sanciones penales inéditas para funcionarios que violen estas reglas, que incluyen penas de prisión que pueden duplicarse en reincidencia.

La reforma del Código Penal promueve endurecer todas las penas previstas, retrasar el régimen de prescripción y revisar las condiciones de excarcelación y las circunstancias agravantes. También plantea la posibilidad de ampliar el listado de conductas consideradas como delito.

Por último, el proyecto de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares es una demanda de las provincias con mayor desarrollo de la minería, como las de Cuyo y el Norte del país. El texto propone que cada provincia tenga la potestad de definir su zona periglaciar. De este modo, cada jurisdicción podría acomodar la ley a la conveniencia de las inversiones que mineras que busca alentar.