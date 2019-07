Desde el PRO le contestaron a Katopodis: "Hace política con la mentira y el engaño"

La llamativa actitud del intendente de San Martín Gabriel Katopodis, negando con la cabeza las afirmaciones que su lado hacían el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, sigue generando polémicas y reacciones. Este miércoles el que salió a contestarle fue el ministro de Desarrollo Social de la administración Vidal , tambien pre candidato a intendente de San Martín, que acusó a Katopodis de “no decir la verdad, y como otros dirigentes del kirchnerismo recurrir a la mentira y el engaño para hacer política”

“En 2015, el 52% de los vecinos de San Martín tenían cloacas, en menos de 4 años, ya llegamos al 72% de los vecinos“, sostuvo Lopez Medrano y precisó “todo esto representa parte de los $2.279 millones invertidos por Provincia y Nación en 4 años en nuestro San Martín”.

“Vi tu tweet, tus caras y tus declaraciones y no quería dejar pasar la oportunidad de responderte algo que todos los vecinos de San Martín ya saben: lo que decís no es verdad”, comienza una serie de posteos de Lopez Medrano, afirmando “María Eugenia vino más de 15 veces a recorrer, inaugurar obras y escuchar a los vecinos de San Martín, en varias oportunidades vos mismo la acompañaste” y acompaña una foto del actual intendente de San Martín junto a Macri y Vidal.

María Eugenia vino más de 15 veces a recorrer, inaugurar obras y escuchar a los vecinos de San Martín, en varias oportunidades vos mismo la acompañaste. pic.twitter.com/TlK2fICWxG — Santiago L. Medrano (@SLopezMedrano) July 17, 2019

“Sin ir más lejos, hace 12 días la Gobernadora estuvo presentando el SAME, también en San Martín, para que los vecinos no estén solos en la emergencia. (Ya estamos con el SAME en 107 municipios)”, agregó López Medrano, destacando que “hicimos realidad el Metrobus, algo que ustedes decían que era imposible, pero ya es un hecho y lo hicimos para cambiar el día a día de más de 240 mil vecinos que van a viajar mejor, más rápido y más seguros”.

Lamento que, como tantos otros dirigentes del kirchnerismo, recurras a la mentira y el engaño para hacer política. — Santiago L. Medrano (@SLopezMedrano) July 17, 2019

La respuesta del candidato a intendente de Juntos por el Cambio no quedó ahí: “Además, gracias a la inversión provincial en salud, pusimos a nuevo las guardias del hospital Eva Perón, estamos mejorando la del Belgrano y ya se firmó el convenio para financiar la puesta en valor de 9 centros de salud y la construcción de 5 nuevos #RedAmba”, escribió López Medrano.

Katopodis justificó su "cara de enojo": "Macri y Vidal no me dieron la palabra"

López Medrano finalizó afirmando en otro tuit que “en cuanto al Presidente, deberías saber que trabajando en equipo con Mauricio logramos renovar 14 km de vías del Mitre y mejorar las estaciones Suárez, Migueletes y San Martín”.

H.B.