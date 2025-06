Los senadores consiguieron otro millonario aumento: cuánto cobrarán a partir de julio

Gracias a la nueva paritaria de los empleados del Congreso, los senadores -que en abril del 2024 dejaron atada su actualización salarial a los acuerdos que logre el personal legislativo- cobrarán, desde julio, más de $9,5 millones en bruto. Esta paritaria se firmó horas atrás, con el apoyo de los presidentes de Diputados y el Senado, Martín Menem y Victoria Villarruel, y representa un 1,3% de actualización en marzo, que se repetirá en abril y mayo.

Es importante entender que las dietas de los senadores, gracias a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, se determina en base a los módulos que se usan para establecer los salarios de los empleados del Congreso. Por ese motivo, el sueldo de un senador se divide en 2.500 módulos de dieta, más un extra de 1.000 por gastos de representación y 500 adicionales por desarraigo (además, sumaron, en abril de 2024 una dieta adicional a las 12 actuales que funciona como aguinaldo). Cada módulo vale $ 2.376.

Desde la presidencia de la cámara Alta, Villarruel declaró que este nuevo aumento es responsabilidad de los senadores y que, como vicepresidenta, ella no puede impedirlo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Martín Menem y Victoria Villarruel

Hasta marzo, los senadores cobraron en mano $ 5.431.297, con un haber bruto que superaba los $ 7,5 millones, pero al terminarse el decreto firmado por la vicepresidenta que congelaba las dietas, el sueldo superará los $ 9 millones en bruto, al incorporarse el incremento de 6,6% otorgado en julio y agosto del año pasado, que no pudo aplicarse en ese momento al frenarse los incrementos hasta el 31 de diciembre, y luego prolongarse la medida hasta fines de marzo. Además, los legisladores sumaron las subas de enero (1,5 %) y febrero (1,2%), que también habían quedado detenidas.

Para resumir, en lo que va del año los senadores actualizaron su salario en un 8 %, con un acumulado en el primer cuatrimestre de este 2025 del 11,6%, lo que hace que su mejora supere a los acuerdos paritarios que firmaron los gremios más poderosos de Argentina, como camioneros, bancos, transporte y metalúrgicos.

Senado de la Nación

Las quejas de Victoria Villarruel

En enero de este 2025, luego del escándalo por el aumento de las dietas de los senadores que fue congelado hasta marzo, la vicepresidenta se quejó públicamente del tema a través de su cuenta oficial de X, respondiendo a las preguntas de sus seguidores.

“Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función”, escribió Villarruel.

El posteo de la vicepresidenta hablando de su sueldo

Y luego agregó: “Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados, y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”.

Para cerrar aclarando: “Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos”.

HM/EM