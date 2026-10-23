¿Sigue el Gobierno o habrá un cambio? Una encuesta revela cuál se impone hoy y el peso del "voto varonil" para Milei

A un año de las elecciones presidenciales de 2027, la consultora Analogías preguntó sobre el deseo de los votantes de que continúe Javier Milei en el poder o que haya un cambio de gobierno. El resultado se volcó claramente hacia un lado, pero además sobresalió un dato que se venía manifestando en otros estudios de opinión: una fuerte brecha de género.

Encuesta 2027: "antiperonismo" o "anti Milei" ¿Cuál pesará más a la hora de votar?

La pregunta puntual que hizo esta encuestadora vinculada el kirchnerismo fue sobre la intención de voto en un posible balotaje en las elecciones presidenciales.

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¿Cambio o continuidad? Una notoria brecha

Con un 55 %, el "cambio" superó holgadamente a la continuidad, que llegó al 32,1%. El "gris" del "no sabe" se acomodó en un 12,9%.

Pero quizá el dato más interesante en este punto es la gran brecha de género que marcó el relevamiento.

En el caso de los hombres, el deseo de la continuidad llega al 41%. Pierde contra el 49% que prefiere un cambio, pero es mucho más alto que el 23% que registra en las mujeres.

De ellas, un 61% votaría por un cambio. La brecha del 12% confirma el peso del "voto varonil" para el presidente de la Nación.

El voto 2027 por edad y nivel educativo

Medido por edades, el "voto continuidad" es muy parejo. Está entre el 32% y el 33% en todas las capas. En cuanto al "cambio", resalta sobre el resto la franja que va de los 30 a los 44 años, con un 58%.

Tomando el nivel educativo, el cambio también se impone en todos los casos. La cifra más alta está entre quienes tienen estudios terciarios o universitarios incompletos, con el 61 %. Apenas un punto abajo están quienes solo completaron estudios primarios.

Encuesta: la imagen negativa de Milei trepó al 56% tras sus dichos sobre la gente que no llega a fin de mes

Todos estos datos están emparentados con otros relevados en la misma encuesta. Uno de ellos es que un 54,8% afirma que su situación económica está peor que hace un año, mientras que las expectativas personales siguen volcadas al pesimismo: un 35,7% piensa que el año que viene le irá peor y un 25,1% cree que le irá igual.

Ficha técnica. Cantidad de casos: 2863. Forma de relevamiento: entrevistas telefónicas IVR móvil y fijo. Fecha de la muestra: 10 al 14 de octubre de 2026. Ámbito geográfico: 24 provincias de la República Argentina. Muestra compuesta en base a parámetros censales de sexo, edad, nivel educativo y distribución por localidad. Error muestral: ±2,2 % en un nivel de confianza del 95%.

LT