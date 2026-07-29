Sin disculpas y con un cónsul en la mira: escala la crisis del gobierno de Javier Milei con Brasil

La visita de Javier Milei a Brasil el sábado pasado, en respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, desató la crisis diplomática más severa entre Buenos Aires y Brasilia desde el regreso de la democracia. En el Gobierno argentino ya adelantaron que no habrá pedido de disculpas, mientras Itamaraty ya realizó los primeros movimientos.

En la Casa Rosada sostienen que la falta de "sintonía" entre los mandatarios Milei y Lula Da Silva, no se traduce en el vínculo comercial ni diplomático, que "continuará por sus carriles normales". Aseguran, además, que no se abrió ningún canal alternativo de diálogo con Brasilia, ni hubo intentos en ese sentido.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, en su conferencia de este martes no presentó pruebas sobre la acusación de Milei de que el 25% de la "campaña antiargentina" fue financiada por el gobierno de Brasil.

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"Si el Presidente lo dijo, lo debe haber dicho con datos", se limitaron a responder en Gobierno, sin aportar un solo detalle.

Este martes, el conflicto siguió escalando. El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil formalizó una denuncia ante la Fiscalía General y la Justicia Electoral para investigar al presidente argentino Javier Milei por presunta injerencia externa indebida.

La denuncia presentada solicita formalmente al Ministerio Público Federal de Brasil que requiera informes al Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer la clasificación oficial del viaje de Milei, exigiendo total transparencia mediante cinco interrogantes clave sobre quién financió su transporte internacional, hospedaje, alimentación, logística y seguridad.

Los pasos formales de Itamaraty

Los pasos formales ya están en marcha. Daniel Raimondi, embajador argentino en Brasilia, fue citado por Mauro Vieira, jefe de la diplomacia brasilera, y recibió una carta de protesta cuyo contenido no trascendió, aunque se confirmó que se trata de un reclamo formal de la diplomacia brasileña.

Milei respaldó al enemigo de Lula antes de las elecciones presidenciales de octubre

En paralelo, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, sin plazo previsto para su regreso. En la Rosada minimizan ambos movimientos como "gestos formales" y descartan una ruptura promovida por el Gobierno argentino.

El dato que más irritó a Itamaraty, según pudo reconstruirse, fue la presencia en el escenario partidario del canciller Pablo Quirno y del cónsul argentino en San Pablo, Luis María Kreckler, avalando (con su presencia) los insultos de Milei contra Lula y contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes.

En el Gobierno argentino se defienden argumentando que se trató de una visita oficial, en tanto Milei también se reunió con el gobernador paulista Tarcisio de Freitas más allá de participar del acto electoralista de Bolsonaro.

La interna: Quirno, Raimondi y el futuro de Kreckler

Trascendió además que Quirno presionó a Raimondi para descartar cualquier pedido de disculpas, y que el episodio generó fricciones puntuales entre el embajador y Kreckler, un diplomático de extensa trayectoria. También circularon versiones que señalaron que Itamaraty le pidió a Raimondi que Kreckler sea desplazado, aunque la Cancillería argentina no lo confirmó.

Por ser cónsul, Krecler cuenta con el "exequátur", el status que le otorgó el Estado brasilero que le permite cumplir sus funciones (como cónsul) pero que lo inhibe de cumplir o participar en cualquier función o rol político, lo que queda estrictamente limitado al embajador.

El costo comercial: la automotriz, en alerta

Más allá de las versiones que circulan puertas adentro del Gobierno, la preocupación crece en el sector empresario. La industria automotriz observa con particular atención la escalada: el intercambio de autos y autopartes entre Argentina y Brasil, regulado desde 1990 por el Acuerdo de Complementación Económica N°14 (ACE 14), sostiene una porción decisiva de la producción del sector. Ese régimen fue prorrogado por última vez en 2019 por diez años, con vencimiento en junio de 2029, y ambos países esperaban renovarlo sin sobresaltos.

Qué consecuencias puede tener el conflicto entre Javier Milei y Lula da Silva

La dependencia es medible: durante el primer semestre de 2026, las terminales argentinas exportaron 126.893 vehículos, de los cuales 82.486 (el 65% del total) tuvieron a Brasil como destino. En 2025, la proporción había sido similar: 188.438 de 280.589 unidades exportadas, es decir, el 67,2%.

El complejo automotor explica además más del 40% de las exportaciones industriales argentinas y sostiene, de manera directa e indirecta, alrededor de 240 mil puestos de trabajo.

Brasil es el principal socio comercial del país. En 2025, el comercio entre ambos países ascendió a la cifra de U$S 31 mil millones, todavía lejos de la cifra récord de U$S 39 mil millones que ambas naciones alcanzaron en 2011, cuando Cristina Kirchner y Lula gobernaban.

PV/fl