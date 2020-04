Tragedia de Once | Repudio "enérgico" al pedido de prisión domiciliaria para Ricardo Jaime

Los interbloques de senadores y diputados nacionales de Juntos por el Cambio expresan "su más enérgico repudio" al pedido realizado por la Secretaria de Derechos Humanos para otorgarle la prisión domiciliaria al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. "Consideramos que este beneficio debe exceptuarse sobre quien es uno de los máximos responsables de la muerte de 52 personas en la tragedia de Once", dijeron los legisladores en un comunicado.

El gobierno nacional pidió la prisión domiciliaria del exfuncionario, quién días atrás inició una huelga de hambre en el penal de Ezeiza, después de que le fueran rechazados pedidos de excarcelación y prisión domiciliaria que presentó ante el temor de contagio de coronavirus. Lo hizo este domingo de la Secretaría de Derechos Humanos solicitando la morigeración de su detención, firmada por Horacio Pietragalla Corti y por el director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la cartera, Mariano Przybylski.

Comunicado de los familiares de la masacre de ONCE sobre el pedido de prisión domiciliaria para Jaime efectuado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

Toda mi solidaridad con ellos y con @MariaLujan_Rey pic.twitter.com/NsGEtIMTkb — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) April 20, 2020



En el comunicado, los referentes de la oposición le solicitaron a la Sala III de la Cámara Federal de Casación "que, antes de expedirse sobre el tema, tenga en cuenta a los familiares y sobrevivientes de la tragedia de Once, provocada precisamente por un sistema de corrupción del que Jaime fue uno de sus máximos representantes". "Nos preocupa que, en el marco de la actual emergencia sanitaria y económica, se pretenda utilizar al Servicio de Justicia a favor de la impunidad, debilitando de este modo la credibilidad de las instituciones de la democracia", subrayaron.

El comunicado completo: “Los interbloques de senadores y diputados nacionales de Juntos por el Cambio expresan su más enérgico repudio al pedido que ha realizado la secretaría de Derechos Humanos de la Nación para otorgarle la prisión domiciliaria al exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime. Consideramos que este beneficio debe exceptuarse sobre quien es uno de los máximos responsables de la muerte de 52 personas en la tragedia de Once. Es por eso que solicitamos a la Sala III de la Cámara Federal de Casación que, antes de expedirse sobre el tema, tenga en cuenta a los familiares y sobrevivientes de la tragedia de Once, provocada precisamente por un sistema de corrupción del que Jaime fue uno de sus máximos representantes. Finalmente, nos preocupa que, en el marco de la actual emergencia sanitaria y económica, se pretenda utilizar al Servicio de Justicia a favor de la impunidad, debilitando de este modo la credibilidad de las instituciones de la democracia”.

El comunicado es firmado por Luis Naidenoff, presidente del Bloque UCR y del interbloque Juntos por el Cambio; Humberto Schiavoni, presidente del bloque PRO; Martín Lousteau, vicepresidente del Senado, y Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta segunda del Senado. También lo hicieron Mario Negri, presidente del Bloque de la UCR y del interbloque Juntos por el Cambio; Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO; Maximiliano Ferraro, presidente del bloque de la Coalición Cívica; Álvaro González, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, y Alfredo Cornejo, vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados.

Comunicado oficial de los interbloques de @DiputadosAR y @SenadoArgentina de @juntoscambioar sobre el pedido del secretario de Derechos Humanos de la Nación de otorgar prisión domiciliaria a Ricardo Jaime, condenado por la masacre de Once. pic.twitter.com/szBUQ97IlA — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) April 20, 2020



La denominada Tragedia de Once fue una de las catástrofes más recientes de Argentina, que dejó 52 fallecidos. En octubre de 2018, el exministro de Obras públicas, Julio De Vido, Ricardo Jaime y otros 20 funcionarios públicos y directivos en las empresas concesionarias de transporte fueron condenados por defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo. Ricardo Jaime fue condenado a ocho años y es otro de los funcionarios de la administración de Cristina Fernández de Kirchner con gran número de causas por administración fraudulenta.

Familiares de las víctimas dijeron que “tal pedido no es otra cosa que el intento de otorgar un beneficio que no se sostiene en pericias médicas acordes”. “La situación del corrupto responsable de la muerte de 52 inocentes en la masacre de Once, entre otras causas en las que está condenado, está impulsada por el propio reo, quien ha decidido, hace unos días, comenzar una huelga de hambre”. "El estado nos debe 52 vidas irrecuperables y las consecuencias de esas pérdidas irreparables”, agregaron en un comunicado. “Un Estado que como tal nunca asumió su responsabilidad en lo sucedido en febrero de 2012, hoy intercede en favor de uno de los asesinos de escritorio que armaron su poder a la sombra del proyecto que Pietragala dice defender”.

DS