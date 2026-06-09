Tras la despedida del Indio, Monteoliva explicó por qué no ofrecieron el Congreso o la Casa Rosada

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, destacó el operativo desplegado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la despedida masiva de Indio Solari en Villa Domínico y explicó los motivos por los cuales se rechazó la posibilidad de realizar el funeral en la Casa Rosada o en el Congreso de la Nación.

La prensa internacional se hace eco de la muerte y el masivo velatorio del Indio Solari

A un día del multitudinario homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la funcionaria elogió la organización del evento llevado adelante en Avellaneda y aseguró que el lugar elegido fue el más adecuado para recibir a la enorme cantidad de fanáticos que se acercaron a darle el último adiós.

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“Estuvo muy bien organizado y el lugar fue el indicado para congregar a tantas personas”, afirmó Monteoliva en declaraciones a Radio Rivadavia. Además, señaló que desde el momento en que se conoció el fallecimiento del músico existió una coordinación permanente entre las autoridades nacionales y provinciales.

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