Carlos Melconian estaba dando una entrevista este martes 8 de marzo por la noche, criticando duramente las negociaciones de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional, cuando, inesperadamente, en vivo y en directo, se conoció la noticia de que el FMI había llegado finalmente a un acuerdo técnico con el Gobierno argentino por 20.000 millones de dólares. Rápidamente, el presidente salió a comentar lo ocurrido.

“Lo que el Gobierno quisiera no va a ocurrir y lo que el Fondo pide tampoco va a ocurrir”, había disparado Melconian en el programa de Jonatan Viale, en TN. El presidente, en consonancia con su obsesión capilar, disparó contra el economista diciendo: “Aquí el pifiador Carlos Carmelian, al cual los medios lo llevan sólo para ensuciar al Gobierno, ya que en su defecto no se entiende porque lo tienen ahí siendo que erra siempre. Dice el dicho (adaptado): la culpa no sólo es del chancho sino también de quien le da de comer. ¡CIAO!”, escribió Milei en su cuenta de X.

Posteo Javier Milei contra Carlos Melconian

El comunicado oficial del Fondo Monetario Internacional detalló la negociación realizada: “El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre un programa económico integral que podría respaldarse con un acuerdo de 48 meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) por un total de 20.000 millones de dólares estadounidenses (15.267 millones de DEG o el 479% de la cuota), sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI".

"El acuerdo se basa en los impresionantes avances iniciales de las autoridades en la estabilización de la economía, respaldados por un sólido ancla fiscal, que está generando una rápida desinflación y una recuperación de la actividad y los indicadores sociales. El programa respalda la siguiente fase de la agenda de estabilización y reformas de Argentina, cuyo objetivo es consolidar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la sostenibilidad externa y generar un crecimiento sólido y más sostenible, a la vez que se gestiona el contexto mundial más complejo”, detallaron a la gestión de Milei y Luis Caputo.

Las duras críticas de Carlos Melconian contra Javier Milei

El 4 de abril, el economista le concedió una extensa entrevista a Luis Novaresio y comenzó afirmando: “Hay un relato opuesto al anterior, pero hay un relato, como va haber cuando se firme el acuerdo con el Fondo Monetario. Se va a profundizar el relato”, advirtió.

Melconian afirmó: “Se está pidiendo para ganar en tranquilidad que se descarte formalmente la dolarización, pero el Gobierno no lo va a hacer. El éxito de este programa económico, si algún día lo tuviese, es la vuelta a la aceptabilidad del peso. Si hoy se suelta el tipo de cambio, entramos en otra fantasía. Estás re contra lleno de pesos”.

$LIBRA al Congreso: los gobernadores "dialoguistas", la clave de un nuevo golpe a Milei en Diputados

Melconian cerró diciendo: “Todo el mundo sabe que el programa con el FMI no implica inmediatamente el levantamiento del cepo en su totalidad al otro día de la firma del acuerdo. El presidente explicó las condiciones que se tienen que dar, una de las patas es resolver la hoja de balance del Banco Central”.

En febrero, Melconian había asegurado que la posibilidad de dolarizar la economía se "terminó, eso fue una ficción de campaña. Hoy tenemos que hablar de un programa serio". "Hay que ir de a poco, con un plan económico bien estructurado. Pero lo que está ocurriendo es que están tratando de bajar impuestos como una forma de que el país no esté tan caro en dólares, pero sin una estrategia clara”, agregó y disparó: "Este Gobierno no tiene plan".

