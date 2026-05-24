Un 25M con cabildos abiertos libertarios en toda la PBA

La Libertad Avanza organizó una actividad para este feriado del 25 de mayo en la provincia de Buenos Aires: habrá mañana un “Cabildo Abierto por la Libertad” en cada uno de los 135 municipios. El objetivo es escuchar las demandas de los vecinos, sumar presencia territorial y mostrar a los principales referentes del partido en el principal distrito electoral de la Argentina.

El Gobierno confirmó que un ministro estará en alguna de las localidades: Diego Santilli, jefe de la cartera de Interior y uno de los posibles nombres que baraja la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al de Sebastián Pareja, diputado y titular del espacio bonaerense, para disputarle la gobernación al Partido Justicialista.

Según informó el espacio libertario, la actividad se desarrollará a través de mesas instaladas frente a los Concejos Deliberantes de cada distrito. Allí habrá presencia de concejales, consejeros escolares, legisladores provinciales y dirigentes locales de La Libertad Avanza. Desde el partido señalaron que el objetivo es “escuchar a los vecinos, relevar problemáticas puntuales y construir una agenda política basada en la realidad de cada municipio”.

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Además, remarcaron que la fecha elegida no es casual e intentaron darle un marco de “argentinidad”. “Así como aquel 25 de mayo fue el punto de partida de una decisión colectiva, buscamos que esa voz vuelva a tener protagonismo en la Provincia”, expresaron en el comunicado difundido por el espacio.

En ese marco, desde la LLA cuestionaron el funcionamiento de varios gobiernos municipales y aseguraron que “en muchos municipios hay una falta de gestión alarmante y una dinámica política con escasa participación ciudadana”.

La bajada de línea fue el armado de un documento audiovisual que muestre el despliegue libertario en cada sección electoral. Además, circula dentro del partido un manual de estilo para la puesta en escena, que señala la importancia de “incrementar la cercanía con los bonaerenses” y “posicionar a los dirigentes locales en el territorio, escuchando y dando la cara”. También plantea la necesidad de “construir legitimidad desde abajo, con presencia y participación” y de “reafirmar una forma distinta de hacer política: más abierta, sin intermediarios y conectada con la realidad”.

La actividad se realizará durante el feriado nacional del 25 de mayo con el argumento de “no interferir en las responsabilidades institucionales” de los funcionarios y dirigentes que participarán de la jornada. Según adelantaron desde La Libertad Avanza, toda la información recolectada durante la jornada será sistematizada a nivel provincial para elaborar propuestas y definir prioridades políticas en cada distrito bonaerense.

Este tipo de iniciativas forma parte de la estrategia de Karina Milei para consolidar el armado territorial de LLA en la provincia de Buenos Aires, donde la secretaria general de la Presidencia concentra cada vez más poder político y electoral. En el karinismo aseguran que el objetivo es ordenar la estructura partidaria y fortalecer dirigentes propios en los distritos, con la mira puesta en las elecciones de 2027.

En ese esquema, los coordinadores seccionales y distritales responden directamente al armado nacional, que busca evitar fisuras internas y limitar la aparición de referentes locales por fuera de la conducción partidaria. La organización simultánea de actividades en los 135 municipios también apunta a exhibir capacidad territorial en un distrito históricamente dominado por el peronismo y el PRO.

Cerca de Karina Milei sostienen que la construcción política “desde abajo” será central para sostener el proyecto libertario más allá de la figura presidencial, especialmente en municipios donde La Libertad Avanza todavía tiene escasa representación institucional.