Un diputado libertario pintó su despacho de violeta al enterarse de que pronto será ocupado por Mayra Mendoza

El legislador libertario Guillermo Castello no renovó su mandato en la Cámara de Diputados bonaerense por lo que, antes de devolver las llaves del despacho, le pintó las paredes de violeta, el color característico de La Libertad Avanza. La oficina, en adelante, será ocupada por Mayra Mendoza, quien pidió licencia en la intendencia de Quilmes para asumir su banca el pasado 2 de diciembre.

“Las autoridades de la Cámara me informaron que mi despacho iba a ser entregado a la flamante diputada Mayra Mendoza y me pidieron que lo deje en buenas condiciones”, escribió Castello en sus redes sociales, en las que además subió las fotos de la oficina la Legislatura completamente violeta.

“Aprovechamos el finde largo para darle una manito de pintura. Quedó bien, ¿no?”, preguntó con ironía el exdiputado libertario, en lo que puede interpretarse como una chicana política, aunque todavía queda por ver si a la luz de la protección del patrimonio público provoca la misma gracia.

En las redes la publicación no tuvo la reacción esperada por Castello, ya que varios usuarios le recordaron que el violeta es también el color identitario que utiliza la gestión de Quilmes por lo menos desde el 2019, año en que la dirigente kirchnerista alcanzó la intendencia.

“Dice Mayra que muchas gracias, desde el 2019 lo usa en el municipio de Quilmes”, expresó un usuario, al que el exdiputado le respondió: “Viste que soy un buen vecino”.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, con el color violeta característico de su gestión

La nueva composición de la Legislatura bonaerense

Este lunes juraron lo nuevos senadores en la Legislatura bonaerense, mientras que el pasado 2 de diciembre hicieron lo propio los diputados electos.

De esta manera, la Cámara de Diputados provincial quedó integrada por 39 legisladores de Fuerza Patria (FP), 31 de La Libertad Avanza y del PRO, cuatro de Unión y Libertad, cuatro de UCR+Cambio Federal, tres de Somos Buenos Aires, tres de Hechos, tres de Unión, Renovación y Fe, tres de la Coalición Cívica, tres del Frente de Izquierda y un diputado de Derecha Popular.

En tanto, el Senado quedó conformado por 24 senadores de FP, 16 de LLA y el PRO, tres de Unión y Libertad, dos Somos Buenos Aires y, de UCR+Cambio Federal, solo 1.

