Un amigo de Milei, detrás del negocio de venta de pasaportes valuado en US$1.750 millones

Patricio Fuks, un amigo íntimo de Javier Milei, fue quien le acercó al Gobierno el negocio de los “pasaportes dorados” que el ministro Luis Caputo presentó el 2 de octubre en París. El programa permite a un extranjero obtener la ciudadanía argentina, sin necesidad de residir en el país, a cambio de un aporte de US$350.000. Cuando el Ministerio de Economía salió a buscar una consultora para diseñarlo, fijó un techo de 5.000 ciudadanías aprobadas en cuatro años, prorrogables a cinco: a ese precio, US$1.750 millones.

“Solo traje la idea; después me corrí”, aseguró Fuks a PERFIL este viernes en una comunicación telefónica. El empresario fue quien hizo el nexo para que en noviembre de 2024 llegaran al Gobierno los ejecutivos de Latitude, una de las consultoras más poderosas del negocio global de pasaportes, que hace dos semanas anunció un convenio “no oneroso” con el Estado para asesorar el programa de pasaportes.

Argentina pone precio a la ciudadanía: US$350.000 para un solicitante y US$500.000 para una familia

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La primera reunión fue el 11 de noviembre de 2024 en el salón Tacchi de ARCA, con la entonces titular del organismo, Florencia Misrahi, y Eric Major, fundador y CEO de Latitude. Según reveló el diputado Agustín Rossi, el motivo de la visita fue “Golden Visa”. También participaron el estadounidense Ezra Jacob Gontownik, Alejandro Matías Frenkel, socio de Fuks, y Tomás Jorge Gutiérrez, abogado tributarista y asesor externo de Economía.

Dos días después, Fuks se reunió con Guillermo Francos, entonces jefe de Gabinete, en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada. Según los registros oficiales, también estuvo Kenneth Ing, jefe legal de Latitude. “En esa reunión ellos le explicaron a Francos cómo funcionaba el sistema. Después yo me corrí y los canadienses siguieron trabajando un año más, no sé qué pasó al final”, dijo el empresario.

Tras el anuncio de París, Latitude informó que el 15 de mayo firmó un “convenio de colaboración técnica no oneroso” con la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, a cargo ad honorem de Aixa Granara y con Juan Pazo, íntimo de Caputo, como asesor. Lo hizo a través de AMIGO Ltd, un consorcio que integra con AIM Global, Apex Capital Partners, Arton Capital y Passport Legacy. En una nota patrocinada en el sitio especializado IMI Daily, la firma se atribuye haber diseñado “la arquitectura del programa” y los “umbrales de inversión”. La ilustra una foto de Major en Plaza de Mayo.

El AMIGO Fuks

Fuks no es un nombre cualquiera para el universo Milei. Empresario hotelero radicado en Miami, Fuks hizo su fortuna con la venta de Fën Hotels al grupo Wyndham. En abril de 2024 fue el nexo de Milei con Elon Musk en la sede de Tesla, en Austin, junto a Karina Milei y el rabino Axel Wahnish. “Fue como presenciar el encuentro de dos almas gemelas”, contó después.

Caputo reveló que el programa de pasaportes nació “en uno de los primeros viajes que hicimos con el Presidente a Sun Valley”, el cónclave de multimillonarios en Idaho al que Milei viajó en julio de 2024 con agenda reservada y sin fotos. Fuks estaba ahí. Su nombre figura en el registro oficial de ese viaje, del 12 al 14 de julio, como integrante de la comitiva junto a Caputo, Karina Milei y Demián Reidel. Viajaron en un vuelo privado alquilado y se alojaron en el Sun Valley Resort, por “cortesía de los organizadores”. No se informó quién pagó el vuelo.

“Unos amigos míos que viven en Los Ángeles, que se dedican al real estate, le tiraron a Milei en una reunión la idea de la Golden Visa. Hasta entonces yo no tenía idea. Ahí escuchamos todo de qué se trataba”, dijo Fuks a PERFIL. Y explicó por qué los millonarios mirarían al país: “Todo el mundo está viendo qué pasa si explota el mundo. Argentina parece un lugar bastante seguro alejado de ese ruido”. Cuatro meses después entraba a la Casa Rosada con Latitude.

Milei, Silicon Valley y la soberanía tecnológica en el siglo XXI

Los registros muestran que su acceso al poder es directo. En febrero de 2024 entró al Despacho Presidencial con autorización del propio Milei. Volvió a la Casa Rosada al menos seis veces, casi siempre autorizado por Karina Milei, y en febrero de 2025 compartió una noche en Olivos con Juan Carlos de Pablo, Alejandro Rozitchner y Diego Spagnuolo, hoy procesado en la causa ANDIS. El 12 de marzo de 2025 entró a la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo. Once semanas después se publicó el DNU 366/2025, que habilitó la ciudadanía a cambio de una “inversión relevante”.

Una licitación que se cayó

En diciembre de 2025, Caputo lanzó un concurso internacional para contratar a la consultora que diseñaría y promocionaría el programa. Cobraría una tarifa por cada solicitud aprobada, nada por las rechazadas, y además podía cobrarles a los inversores. El pliego no daba por hecho el techo de 5.000: preveía revocar el contrato si a los dos años se habían aprobado menos de 200 solicitudes.

Latitude se presentó con una propuesta llamada “AMIGO”, por US$7,5 millones, pero fue desestimada por no acreditar la solvencia exigida. Henley & Partners, la mayor firma del rubro, cuyo CEO había estado dos veces en la Casa Rosada en 2025, como reveló elDiarioAR, cotizó US$25 millones y quedó segunda. La Comisión Evaluadora recomendó adjudicar el contrato a un consorcio de Apex, AIM Global, Passport Legacy y Arton Capital, que pidió apenas US$10 por ciudadanía aprobada.

Bomba del New York Times: Peter Thiel se radicaría en Argentina para evadir impuestos

Pero el contrato nunca se firmó y entre marzo y abril hubo un giro inesperado. Henley y Latitude impugnaron el dictamen, y el consorcio recomendado y Latitude se asociaron en Delaware como AMIGO Ltd, según reveló Rossi. El 14 de abril, Caputo firmó la Resolución 522/2026, que anuló el concurso sin indemnización para los oferentes. La Secretaría Legal y Administrativa, que había evaluado las ofertas, argumentó que “subsisten divergencias relevantes en cuanto a los enfoques propuestos”.

Un mes después llegó el convenio “no oneroso” entre AMIGO, con Latitude adentro, y la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Lo que el concurso iba a pagar, el Estado lo recibía supuestamente gratis de las mismas firmas que habían competido por él, incluida la que había quedado afuera. El convenio no es público ni aparece en el Boletín Oficial. Fuentes oficiales dijeron que “no hay contrato”. En París, Caputo agradeció a las “agencias” que están “colaborando”. El negocio para las consultoras estaría en las comisiones que les cobran a los extranjeros.

Máximo Kirchner prometió "auditar" las inversiones del RIGI y advirtió: "Mi candidata es Cristina"

Para el diputado Rossi el problema va más allá del reparto del negocio. Porque en la reforma laboral se coló un cambio en Ganancias para que quienes compren la ciudadanía tengan privilegios fiscales a partir de la modificación de art. 116 de la ley impositiva. "Los extranjeros que compren la ciudadanía por inversión tienen todos los derechos de los nativos, pero menos obligaciones", dijo a PERFIL.

En la industria también hay cuestionamientos. "Quieren monopolizar el mercado", dijo una fuente internacional del sector que pidió el anonimato, para quien el objetivo de AMIGO es "salir en la foto con el ministro y convertirse en los agentes exclusivos".

Dos años después de aquel viaje, y con el programa ya lanzado, la industria desembarca en el país: del 2 al 4 de noviembre se hará en Buenos Aires el foro IMI Connect, con Latitude como sponsor y Eric Major entre los invitados. El evento está cerrado a la prensa.

“Lo mío fue un trabajo altruista, si querés. En ese momento no pensé en ningún negocio, quizás pensaba que al final podía haber algo, pero insisto: yo me corrí hace tiempo ya”, dijo Fuks. E insistió: “Nunca cobré nada del Estado”.