Una dirigente de Comercio se sumó al gabinete de Kicillof

Romina Santana, subsecretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata e integrante de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la CGT, se incorporó al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Walter Correa. Santana integrará la Dirección de Análisis y Promoción del Empleo, área dependiente de la Subsecretaría de Empleo de la cartera laboral bonaerense.

Desde la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), a cargo del histórico dirigente Armando Cavalieri, destacaron que “la incorporación de dirigentes sindicales con experiencia territorial y conocimiento directo de la realidad laboral fortalece las políticas públicas vinculadas al empleo, la capacitación y la promoción del trabajo registrado”.

Santana, además concejala en La Plata, agradeció el nombramiento y destacó el respaldo del movimiento obrero mercantil. “Quiero agradecer profundamente al ministro Correa esta oportunidad y la confianza depositada en mí para asumir esta responsabilidad. También agradecer a los compañeros y compañeras de FAECYS, a todo el Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata y especialmente a Carlos Restivo, secretario general de nuestra organización, por el acompañamiento permanente y el compromiso colectivo que nos impulsa todos los días a seguir trabajando por más y mejores oportunidades para los trabajadores y trabajadoras”.

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La dirigente remarcó además que el nuevo desafío representa “una oportunidad para seguir articulando políticas públicas que promuevan el empleo, la formación y el desarrollo laboral en toda la provincia de Buenos Aires”.

Cavalieri sostuvo: “Romina es una dirigente con una enorme capacidad de trabajo, compromiso y sensibilidad social. Conoce de cerca las problemáticas de los trabajadores y trabajadoras, y estoy convencido de que realizará un gran aporte desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Para nuestra organización es un orgullo que compañeras con trayectoria gremial y vocación de gestión puedan asumir nuevas responsabilidades institucionales”.