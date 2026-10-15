Una encuesta comparó los gobiernos de Milei y Alberto Fernández: la llamativa ventaja "por un pelo"

Cómo uno de los ítems del capítulo argentino de su última encuesta Latam Pulse, AtlasIntel y Bloomberg hicieron la siguiente pregunta: ¿Comparado con el gobierno de Alberto Fernández, creés que el gobierno de Javier Milei es mejor o peor?

La consulta no es antojadiza porque el actual mandatario suele apelar a la "herencia recibida" en los discursos en el marco de su voluntad reeleccionista para las elecciones de 2027.

Del 63% de aprobación al 73% de rechazo: las medidas de Milei que más dividen opiniones

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La encuesta indagó en profundidad y también preguntó por los aspectos que los consultados consideraron mejores y peores en la comparación entre el gobierno que terminó en 2023 y el que está en el poder actualmente.

Milei Vs Alberto Fernández: la comparación

¿Cuál fue la respuesta a la pregunta principal? Un "casi empate" en el que el exmandatario del peronismo sacó una hendija de luz de ventaja.

El 45,9% respondió que con Milei está peor. Y el 45% que está mejor con la gestión libertaria.

Las opiniones se completan con un 9% que considera que está "igual" con ambos.

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El duelo del Presidente y el ex, rubro por rubro

En la "disputa" rubro por rubro, el mayor "triunfo" de Milei es en la economía. Pero tampoco es una ventaja "por escándalo". El rubro preciso es "gestión económica y responsabilidad fiscal" y un 46% por ciento dice que está mejor con él y un 42% que estaba mejor cuando gobernaba el exmandatario.

Los otros dos rubros en los que gana el actual Gobierno son la política exterior (45% a 43%) y en la politica del agro (44% a 37%).

En el resto de los temas, el "peor" con el gobierno actual está adelante. "Obras públicas" encabeza con un 59%, lo sigue "empleo, políticas sociales y reducción de la pobreza", con un 57% y luego están "Salud" y "Educación y cultura" con un 55%.

El rubro más parejo es "Seguridad Pública", pero aún así un 43% por ciento lo ve "peor" con MIlei contra el 38% que lo ve "mejor".

Ficha técnica: Población adulta argentina. 2067 encuestados. Metodología: Reclutamiento digital aleatorio. Margen de error: +- 2 p.p. Nivel de confianza para estimar el margen de error: 95%. Período de recolección: 2/10/2026 al 7/10/2026

LT