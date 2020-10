Una nueva denuncia por contratos millonarios en el INTI macrista

La gestión macrista en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sumó una nueva causa judicial por contrataciones a empresas privadas, según el escrito al que accedió PERFIL. Se trata de 52 licitaciones y adjudicaciones directas por más de $ 300 millones denunciadas por la Junta Interna Lista Naranja de ATE, que mantuvo un fuerte enfrentamiento con dirigentes de Cambiemos debido a despidos masivos.

La denuncia recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo y apunta a todos los responsables de las contrataciones del INTI entre 2016 y 2019. Esta segunda causa señala contratos para servicios de limpieza, mantenimiento, informática, cursos de coaching ontológicos, alquileres de carros de golf, armado de stands, consultoría, vigilancia, mobiliario, capacitaciones, diseño, catering, regalos institucionales, organización de eventos y envío de fondos a una fundación, según el anexo de la denuncia.

Las ex autoridades del INTI ya tienen otro expediente en la justicia federal por las contrataciones de nueve personas y trece empresas para construcción de edificios, espectáculos, publicidad, cajas navideñas, seguridad privada y obras de arte.

Javier Ibáñez, ex presidente del organismo entre 2015 y 2019, dijo a este medio que las denuncias fueron motivadas por “una venganza por la reestructuración que se hizo en el INTI, en la que los líderes sindicales perdieron el poder interno y las elecciones, y suelen ganar representatividad atacando nuestra gestión”.

Mariano Zlatanoff era gerente general administrativo y luego director administrativo hasta 2019. Uno de los puntos de conflicto con el gremio fue el despido de trabajadores de limpieza para la contratación de una empresa tercerizada. Según los ex funcionarios, el motivo fue la supuesta deficiencia en el servicio de los trabajadores de planta.

Licitaciones. En 2019, Grub fue adjudicada con una licitación para el servicio de limpieza “para distintas sedes” por más de $ 83,6 millones, según el documento que presentó el gremio. Otra empresa del mismo grupo económico, La Mantovana, había ganado en 2018 una licitación para la renovación del tendido eléctrico por otros $ 56,9 millones, explica la denuncia.

La Junta Interna accedió a un registro de Grub en el que un hermano de Zlatanoff firma (con sello) como gerente de operaciones de la firma.

El hermano de Zlatanoff no está registrado como empleado de Grub pero sí figura como empleado de La Mantovana aunque solo hasta septiembre de 2016, según los registros de Anses. A pesar de los señalamientos del gremio, Zlatanoff consideró que se trata de una coincidencia. “Es mi hermano, con quien, lamentablemente, por temas familiares, no tengo relación desde hace varios años. Desconozco qué relación tiene o tuvo con Grub o La Mantovana, si es que existió”, respondió.

PERFIL intentó comunicarse con el hermano de Zlatanoff durante días, pero los teléfonos de sus domicilios están fuera de servicio. Grub nunca contestó los reiterados llamados a la sede de la empresa y La Mantovana, tras tres conversiones con el área de Legales, no contestó las consultas de este medio para conocer su posición sobre la denuncia.

Las explicaciones del ex gerente

Mariano Zlatanoff sostiene que si bien los subgerentes del INTI eran los encargados de los trámites de contrataciones, él, como gerente general, no habría participado de las adjudicaciones. A Grub, dijo, “el contrato le fue adjudicado por el Consejo Directivo del INTI, del cual nunca formé parte. Tampoco tuve intervención alguna en la confección del pliego de licitación, ni en el proceso de preadjudicación. No participé del llamado a licitación; no integré la comisión de preadjudicación; ni emití dictamen previo al tratamiento del asunto”, dijo el exfuncionario.

“El Consejo Directivo del INTI decidió dictar un reglamento de contrataciones, en línea con el que rige para toda la administración pública, de modo de que los bienes y servicios puedan ser adquiridos con la mayor eficiencia, en el momento oportuno y al menor costo posible”, explicó Zlatanoff en réplica a las denuncias del gremio.

Tras dejar el INTI, Zlatanoff fue nombrado en marzo de este año como subgerente de compras en un área de la secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad, pero tanto él como el organismo confirmaron que ya no cumple funciones allí. “Asesoró en el área de contrataciones por unos meses durante la pandemia”, informaron muy cerca del ex funcionario.