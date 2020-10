Vidal se lanza a una gira virtual por el Conurbano con miras a las elecciones

Aunque aún no decidió si será candidata el año que viene, María Eugenia Vidal se mantiene activa. Y además de sus encuentros por Zoom con dirigentes de todo el país, ahora sumó una gira virtual por las ocho secciones electorales donde confluirán intendentes, diputados y dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires.

Según pudo saber PERFIL, se trata de una serie de cumbres, todos los martes, donde planean juntar a los principales referentes bonaerenses mirando las elecciones de 2021 y, acaso, las de 2023.

El puntapié inicial se dio el jueves cuando Vidal, con Ritondo como presentador –el hosting de la ex gobernadora– fue la oradora principal de un encuentro con dirigentes de la tercera sección electoral, al sur del Conurbano.

Allí, la ex mandataria planteó: “Nosotros tenemos autocrítica, no somos dogmáticos, sabemos pedir perdón y cuando nos equivocamos buscamos corregirlo. Estoy orgullosa del trabajo que hicimos desde Juntos por el Cambio cuando fuimos gobierno y mucho más del trabajo que estamos haciendo ahora defendiendo a nuestra provincia y nuestro país”. En otro tramo de su alocución habló de la incorporación de dirigentes, incluso del PJ no kirchnerista, y dijo: “Todo aquel que se sume tiene que compartir nuestros valores e ideas”.

El anfitrión fue Néstor Grindetti, intendente de Lanús, el diputado provincial Adrián Urreli, y también participó Jorge Macri, de Vicente López, como presidente del PRO bonaerense. El encuentro lo abrió Macri, quien destacó la unidad “a pesar del resultado electoral”. Los escucharon un nutrido grupo de “sin tierra” (aquellos dirigentes y concejales que no gobierna dentro de la oposición): más de 900. Entre otros, Carlos Regazzoni (Almirante Brown) y la flamante madre primeriza, la diputada Camila Crescimbeni. Sobre el final cerró Grindetti, quien apeló a que, en los territorios, se organicen y se vayan armando los equipos.

En la agenda de Vidal está previsto que el martes que viene sea el turno de la octava sección electoral (La Plata) junto al intendente local, Julio Garro. El martes siguiente le tocará a la sexta sección electoral, luego la séptima y la cuarta. Para noviembre será el turno de Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata) en una cumbre de la quinta sección electoral, y el último encuentro de este raid será con la primera sección electoral cuyos referentes son Jorge Macri y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero.

Para el armador de los Zoom, además de Ritondo, colaboró el diputado provincial vidalista, Alex Campbell, quien se encargó de la séptima, la cuarta y la quinta sección.

En paralelo, los representantes del vidalismo se siguen moviendo: el ex jefe de gabinete bonaerense, Federico Salvai, fue el orador central de un almuerzo celebrado el lunes en zona norte con diputados provinciales. Allí habló de la “nueva normalidad de la política” y de construir “desde el llano”. Dio la primera señal de su regreso a la arena política.